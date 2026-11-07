Jetzt räumt sogar Habecks Staatssekretär Vorteile der Kernkraft ein

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BERLIN. Bei einer Veranstaltung der konservativ-liberalen Denkfabrik „R21“ hat der enge Vertraute und ehemalige Staatssekretär von Robert Habeck (Grüne), Patrick Graichen, die wirtschaftlichen Vorteile der Kernenergie eingeräumt. „Natürlich hätten wir, wenn wir 2023 die Dinger weiter hätten laufen lassen, noch mehr Strom zu relativ günstigen Grenzkosten gehabt“, antwortete er auf eine Frage des FAZ-Wirtschaftskorrespondenten Christian Geinitz, ob der Atomausstieg ein Fehler gewesen sei.

Zunächst hatte Graichen, der nun Aufsichtsratsmitglied beim ukrainischen Netzbetreiber Ukrenerho ist, lachend auf die Frage reagiert. „Alle wollen jetzt von Graichen das ‘Ja’ hören. Nein, das werde ich Ihnen jetzt nicht geben“, entgegnete er zuvor. Daraufhin folgte sein Eingeständnis.

Graichen gehörte unter dem damaligen Wirtschaftsminister Habeck zu den maßgeblichen Verantwortlichen der deutschen „Energiewende“-Politik. Im April 2023 gingen die letzten drei Kernkraftwerke vom Netz. Der grundsätzliche Ausstiegsbeschluss war allerdings bereits 2011 unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefasst worden.

Ministerium kannte wirtschaftliche Vorteile bereits 2022

Ein interner E-Mail-Wechsel zwischen den Pressestellen des Umwelt- und Wirtschaftsministeriums aus dem Jahr 2022 soll belegen, dass die wirtschaftlichen Vorteile eines Weiterbetriebs der Kernkraftwerke innerhalb der Bundesregierung bekannt waren. In der Korrespondenz, aus der die Bild-Zeitung zitiert, heißt es: „Der Weiterbetrieb der AKW hat neben der (geringen) Gaseinsparung zwei weitere Vorteile: die Strompreise sinken und der Netzbetrieb wird sicherer.“

Die Einschätzung stammte laut dem Bericht aus der Fachebene des damaligen Bundeswirtschaftsministeriums. Gemeint sei die Fachabteilung III Strom gewesen, die Graichen unterstand. Öffentlich kommunizierte die damalige Bundesregierung konträr zu dieser Bewertung.

Vahrenholt widerspricht Graichens Risikobewertung

An seiner grundsätzlichen Ablehnung der Kernkraft hält Graichen trotz der eingeräumten Kostenvorteile fest. Als entscheidenden Grund nannte er weiterhin das angebliche Risiko eines schweren Atomunfalls.

Gegenüber der JUNGEN FREIHEIT widerspricht der frühere Hamburger Umweltsenator Fritz Vahrenholt (SPD) dieser Risikobewertung Graichens. „Gerade deutsche Kernkraftwerke waren mit Abstand die sichersten der Welt.“ In seinem Buch „Zeit für Kernkraft“ beschäftigt er sich mit der Wahrscheinlichkeit schwerer Atomunfälle. „Die Eintrittswahrscheinlichkeit für einen Unfall mit Austritt von Radioaktivität ist für alle praktischen Anwendungen hinreichend nahe bei null“, heißt es darin, „selbst im Falle von Flugzeugabstürzen und terroristischen Angriffen“.

Auch könnte der Strompreis bei Erhalt von sechs Kernkraftwerken nach Berechnungen Vahrenholts ein Drittel günstiger sein, als er heute ist. Bei der „Rückholung in den Leistungsbetrieb“ von 14 Kernkraftwerken wäre der Effekt noch größer, ist sich Vahrenholt sicher. „Das war der Ampel-Regierung, Herrn Habeck und dem Staatssekretär alles bekannt, wie der Untersuchungsausschuss gezeigt hat“, betonte er. „Jetzt zurückzurudern, nachdem der Schaden angerichtet ist, muss den Bürgern die Augen öffnen, dass solche Politiker nicht an die Schalthebel der Macht dürfen.“

Neue Reaktoren ließen sich in bestehende Infrastruktur integrieren

Auf JF-Nachfrage, ob die Reaktivierung der Kernkraftwerke überhaupt noch möglich sei, verwies Vahrenholt auf eine Studie der Radiant Energy Group. Demnach seien „fünf der zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke innerhalb von circa vier Jahren zu Kosten von 8,5 Milliarden Euro reparabel“. Einen höheren Nachrüstungsbedarf gebe es für die Reaktoren Gundremmingen B und C sowie Krümmel. „Anstelle von sechs älteren Reaktoren ließen sich neue Reaktoren in bestehende Infrastruktur integrieren und damit über die Hälfte der Neubaukosten einsparen.“

Bei der Entscheidung für die Abschaltung der Kernkraftwerke hatte Habeck nicht nur behauptet, dass es keine negative Auswirkung auf die Energiepreise gebe, sondern sogar fallende Preise vorausgesagt.

Union erhebt Vorwürfe gegen Habecks Energiepolitik – und ändert nichts

Die neuen Erkenntnisse sorgen auch für Kritik aus der Union. Der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Lenz (CSU), damaliger Obmann der CDU/CSU im Untersuchungsausschuss zum Atomausstieg, wirft der Ampelregierung vor, die Entscheidung gegen die Kernkraft trotz bekannter wirtschaftlicher Vorteile durchgesetzt zu haben.

„Klar ist, dass ein Weiterbetrieb der Kernkraft von der Ampel nie ernsthaft geprüft wurde und das Ergebnis schon vorher feststand“, sagte Lenz der Bild-Zeitung. Neu sei, dass hinsichtlich des erheblichen wirtschaftlichen Nutzens „wider besseres Wissen gehandelt wurde“. Das mache die Angelegenheit noch schwerwiegender.

Eine Kehrtwende der Energiepolitik samt Rückkehr zur Atomkraft hatte Friedrich Merz (CDU) bereits vor seiner Kanzlerschaft ausgeschlossen (JF berichtete). Über die drei damals stillgelegten Kraftwerke sagte er auf der Betriebsrätekonferenz der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft in Bochum: „Die werden abgebaut, die werden dekontaminiert.“ (rsz)