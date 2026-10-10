Im Robotik-Rennen holt Deutschland auf

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Mit Blick auf die großen Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Halbleiter oder Quantentechnologie ist Deutschland derzeit im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften eher schlecht aufgestellt. Vor allem China und die USA haben hier die Nase vorn. In der Robotik sieht es hingegen besser aus. In diesem Bereich gibt es in Deutschland einige Unternehmen mit gewaltigem Zukunftspotenzial. Eines dieser Unternehmen ist die Münchner RobCo. Das Start-up hatte erst vor kurzem einen beeindruckenden Meilenstein erreicht.

Am 5. Oktober überschritt RobCo erstmals eine Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Damit zählt RobCo zu den sogenannten „Einhörnern“. Dieser Begriff wird in der Finanzwelt privaten Start-up-Unternehmen zugeschrieben, die vor einem Börsengang oder Verkauf mit mindestens einer Milliarde US-Dollar bewertet werden. Die Milliardenbewertung hat sich über die vergangenen Jahre vor allem durch Finanzierungsrunden aufgebaut.

Vor allem im Laufe dieses Jahres erhielt das Start-up gewaltige Finanzspritzen von Investoren. Im Januar, als die Bewertung noch bei rund 500 Millionen Dollar lag, schloss RobCo eine Finanzierungsrunde über 100 Millionen Dollar ab. Angeführt wurde sie von großen Geldgebern wie Lightspeed Venture Partners aus Kalifornien. Auch der bekannte Wagniskapitalgeber Sequoia war beteiligt. Wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtete, folgte dann Anfang Oktober der Verkauf von weiteren RobCo-Anteilen im Wert von 40 Millionen Dollar an eine Gruppe neuer und bestehender Investoren. Das führte letztlich dazu, dass die Bewertung des Start-ups über die Eine-Milliarde-Dollar-Marke stieg.

RobCo steht für eine Erfolgsgeschichte

Insgesamt sind seit der Gründung annähernd 200 Millionen Dollar zusammengekommen. Dass die Bewertung so viel höher liegt, ist logisch. Denn sie berücksichtigt insbesondere Erwartungen an künftiges Wachstum und künftige Erträge und nicht nur, wie viel Geld insgesamt investiert wurde.

AI isn’t digital. It’s physical. Today RobCo crossed a $1B valuation. We’re a unicorn. The best part: through an employee secondary sale, the people who helped build RobCo share in the value they created. The next chapter of AI happens on the factory floor. https://t.co/Z8W2aZ6bZa — RobCo (@Robco_Robotics) October 5, 2026

Gegründet wurde RobCo im Jahr 2020 von Paul Maroldt, Constantin Dresel und Roman Hölzl. Letzterer hat heute das Amt des CEOs inne. Die drei hatten zuvor am Lehrstuhl für Robotik, Künstliche Intelligenz und Echtzeitsysteme der Technischen Universität München (TUM) Robotik studiert. Heute beschäftigt das Unternehmen 225 Mitarbeiter. Vor zwei Jahren waren es noch rund 80.

Zu Beginn der Unternehmensgeschichte sahen sich die jungen Gründer mit folgender Situation konfrontiert: Klassische Industrieroboter sind oft teuer, starr und auf eine einzige Aufgabe zugeschnitten. Für Großserien, etwa in der Autoindustrie, rechnet sich das. Für Betriebe mit kleinen Stückzahlen und wechselnden Aufträgen dagegen häufig nicht. Die Lösung: den Fokus auf die Produktion modularer Baukastenroboter richten. Gelenke, Glieder und Greifer lassen sich wie Legosteine zu einem Roboterarm zusammenstecken. Ändert sich die Aufgabe, wird der Roboter umgebaut, statt ersetzt.

RobCo bietet Robotik-Lösungen für Mittelständler

Die Roboter von RobCo sind somit enorm flexibel einsetzbar. Die „Baukästen bieten zahlreiche Vorteile, die sowohl für kleine als auch für große Unternehmen in verschiedenen Fertigungsbranchen von Bedeutung sind“, heißt es auf der Website des Unternehmens. Mögliche Einsatzfelder sind automatisiertes Materialhandling, Palettierung sowie der Maschinenbau, die Metallverarbeitung, die Holzindustrie, die Kunststoff- und Chemieindustrie, die Getränke- und Lebensmittelbranche und die Automobilindustrie.

Physical AI is not about dancing robots, it’s about teaching machines to understand and interact with the real world, one feedback loop at a time. What does autonomous manufacturing actually look like in practice? Listen now 🎧

https://t.co/jim5KrgjOb https://t.co/m6yXYEIfyG — RobCo (@Robco_Robotics) April 15, 2026

Konfiguriert und gesteuert werden die Roboter über eine eigene Software. Sie bildet jeden Roboter als digitalen Zwilling ab, also als virtuelles Abbild im Computer. Programmierkenntnisse benötigt der Kunde kaum. Die Software beruht auf einer sogenannten No-Code-Technologie. Nutzer wählen vorgefertigte Funktionsbausteine aus und verbinden sie zu einem Ablauf.

Das Geschäftsmodell ist durchaus zukunftsträchtig. Auch deshalb, weil RobCo seine Roboter als Dienstleistung vermietet. Das Unternehmen bezeichnet dies als „Robotics as a Service“. Der Kunde zahlt eine laufende Gebühr und muss nicht vorab in teure Anlagen investieren. Gerade für Mittelständler senkt das die Einstiegshürde zur Automatisierung von Prozessen erheblich.

Robotik-Markt wächst

Das attraktive Angebot des Münchner „Einhorns“ hat inzwischen auch zahlreiche Großkunden angezogen. Dazu zählen unter anderem BMW, der IT-Dienstleister T-Systems und der oberbayerische Kabelspezialist Rosenberger. Nach Angaben des Investors Promus Ventures waren Anfang 2026 mehrere Hundert RobCo-Roboter in zehn Ländern im Einsatz. Wie Gründer Roman Hölzl im Gespräch mit der Wirtschaftswoche erklärte, hat das Unternehmen bislang mehr als 1.200 Roboter verkauft.

Bei dem erfolgreichen Baukasten-Modell und der Dienstleistung „Robotics as a Service“ will es RobCo jedoch nicht belassen. Das Unternehmen verfolgt eine größere Zukunftsvision. Den nächsten Wachstumsschritt soll ein Roboter namens Alfie markieren. Alfie arbeitet mit zwei Armen und soll Aufgaben übernehmen, die sich bislang kaum automatisieren ließen. Tätigkeiten, bei denen sich Teile, Abläufe oder Bedingungen ständig ändern.

Der Markt, auf dem RobCo antritt, wächst rasant und ist voller Chancen. Laut dem Ende September veröffentlichten Jahresbericht der International Federation of Robotics (IFR) wurden 2025 weltweit rund 600.000 Industrieroboter neu installiert. Dadurch stieg der weltweite Bestand an eingesetzten Industrierobotern auf einen Rekordwert von fünf Millionen Einheiten. Für 2026 erwartet der Branchenverband erneut mehr Installationen: ein Plus von neun Prozent auf rund 655.000 Einheiten. Die mittelfristigen Prognosen sind sogar noch weitaus optimistischer. Für 2029 werden 806.000 neu installierte Einheiten erwartet.

Deutschlands Konkurrenten schlafen nicht

Auch mit Blick auf das finanzielle Wachstum sind die Aussichten gewaltig. Die US-Investmentbank Morgan Stanley rechnet damit, dass die weltweiten Robotikumsätze von heute rund 100 Milliarden Dollar bis 2035 auf etwa 2,6 Billionen Dollar steigen. Das entspräche einer Verfünfundzwanzigfachung binnen eines Jahrzehnts.

Die gute Nachricht für den Fortschritt in der Bundesrepublik: RobCo ist nicht das einzige deutsche Robotik-Unternehmen, das strategisch gut in diesem Zukunftsmarkt positioniert ist. Neura Robotics aus Metzingen bei Stuttgart wächst sogar noch rasanter. So sammelte das Unternehmen allein im Juni um die 1,4 Milliarden Dollar ein. Die Finanzierungsrunde zählte zu den größten der deutschen Start-up-Geschichte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg bezifferte die Bewertung in der Folge auf rund sieben Milliarden Dollar. Neura entwickelt vor allem humanoide und lernfähige Roboter. Zu den Geldgebern gehören Giganten wie Nvidia, Amazon, Bosch und Qualcomm.

Trotz Unternehmen mit großem Potenzial wie RobCo und Neura, die Deutschland im Bereich der Robotik starke Zukunftsaussichten versprechen, ist die Konkurrenz auch in diesem Zukunftsbereich – ähnlich wie bei Künstlicher Intelligenz oder Halbleitern – groß. Vor allem die aus China. In der Volksrepublik wurden 2025 rund 354.000 Industrieroboter installiert. Das entspricht 59 Prozent aller weltweiten Neuinstallationen. Die USA installierten 2025 rund 38.000 Industrieroboter. Deutschland kam 2025 gerade einmal auf 25.000 neu installierte Roboter und belegte damit Platz fünf weltweit. Vor Deutschland lagen neben China und den USA auch Japan und Südkorea. Für Deutschland gilt es, diese zu überholen, um im internationalen Robotik-Rennen einen Medaillenplatz zu belegen.