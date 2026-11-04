Hunderttausende Arbeitsplätze in Metall- und Elektroindustrie bedroht

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BERLIN. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat vor einem massiven Stellenabbau in der Metall- und Elektroindustrie gewarnt. „Angesichts der Unterauslastung sind weitere 300.000 Arbeitsplätze allein in der Metall- und Elektroindustrie in den nächsten zwei bis drei Jahren bedroht“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Oliver Zander, am Mittwoch der Bild.

Schon innerhalb der vergangenen sieben Jahre seien 350.000 Stellen gestrichen worden. Derzeit arbeiten 3,7 Millionen Menschen in der Industrie. Sollte der Verlust eintreffen, dann würden es noch 3,4 Millionen sein. „Das wäre der niedrigste Stand seit der Wiedervereinigung 1990“, betonte Zander.

Noch mehr Arbeitsplätze durch Streiks gefährdet

Als Grund nennt der Verbandschef unter anderem China, das als billigere Konkurrenz den deutschen Firmen zu schaffen mache. Dazu kämen die hohen Arbeits- und Energiekosten, die Bürokratie und die Zölle der USA.

Zudem stellte sich Verbandschef Zander gegen die Warnstreiks, zu denen die IG Metall aufgerufen hatte, um für die Arbeitnehmer bei der anstehenden Tarifrunde fünf Prozent mehr Lohn durchzubekommen.

Die Arbeitgeber plädieren für eine Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des durchschnittlichen Jahresbruttos und einer Steigerung der Monatsentgelte in Höhe von 1,3 Prozent ab Juli 2028. „Die Lage ist katastrophal. Die Unternehmen kämpfen vielfach um das Überleben, und eine Besserung ist nicht in Sicht“, reagierte Zander. Die IG-Metall-Forderung sei deshalb „unverantwortlich“ und gefährde noch mehr Arbeitsplätze in der Industrie. (mas)