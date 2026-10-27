Hans-Werner Sinns fulminante Abrechnung mit Deutschlands Wirtschaftspolitik im Wortlaut

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Lieber Lars, liebe Susanne, liebe Frau Feld, liebe Kollegen, meine Damen und Herren,

wie großartig, hier diesen Menschen ehren zu können. Ich kenne Lars seit vielen Jahrzehnten. Wir haben uns in frühen Jahren gerieben bei der Frage, wie sinnvoll der Wettbewerb der Staaten ist. Als Schweizer war er natürlich dafür. Ich war etwas skeptischer aus anderen Gründen. Und wir haben, glaube ich, sehr produktiv immer miteinander zusammengearbeitet.

Hier sehen Sie, was er am liebsten tut: Rr singt nämlich. Das war vor zehn Jahren im Ifo-Institut. Er sagt dann, er macht eine Dienstreise und in Wahrheit singt er da schöne Lieder. Wir haben gestern Abend schon darüber gehört über dieses Thema und das ist die zweite große Leidenschaft. Er ist ein Ökonom, der, wenn man jetzt mal Akerlofs Artikel aus dem Journal of Economic Literature zu Rate zieht, diesen Bias in Richtung auf Mathematical Sophistication nicht so hat. Es gibt ja den Trade-off zwischen Relevanz und diesem Bias zur mathematischen Sophistizierung. Und die meisten Ökonomen gehen aus Gründen, die Akerlof sehr gut beschreibt, zu sehr in die mathematische Richtung und lassen das Relevante einfach weg, weil sie’s nicht formalisieren können.

Aber das geht natürlich in der Zeit zunehmender Krisen nicht. Und Lars hat immer gezeigt, dass es auf die Relevanz ankommt, bei allem, was man sagt. Und heute will ich auch versuchen, in seiner Tradition hier diese Krisen zu untersuchen. Es ist eine große Krise, die Deutschland und auch andere Länder in Europa erfasst hat, aber Deutschland als größtes Land in Europa steht natürlich im Mittelpunkt. Ich will von den Dingen, die wichtig sind, aber die man schwer ändern kann, die will ich nicht verheimlichen, will dann übergehen zu denen, die man vielleicht noch verändern kann und wo man was machen kann. Deutschland ist seit 2018 OECD-Schlusslicht zusammen mit Japan, meistens noch schlechter als Japan beim Wirtschaftswachstum.

Hier sehen Sie nur mal das Wachstum 2025 und Deutschland steht da mit 0,2. Nun, die Prognose für dieses Jahr ist eine Versechsfachung, aber eine Versechsfachung von fast null. Was heißt das schon? Gar nichts, nicht? Wir sind am unteren Ende dieser Skala. Nicht nur im letzten Jahr, sondern seit diesem Bruchjahr 2018 gewesen und wir werden noch sehen, was es mit dem Jahr 2018 hier auf sich hat. Und die Schwierigkeit zeigt sich insbesondere im verarbeitenden Gewerbe. Die reale Produktion im verarbeitenden Gewerbe zeige ich Ihnen für verschiedene Länder hier. Das ist seit 2000, das ist nun zufällig die Euro-Einführung, hat aber nicht jetzt ursächlich damit zu tun.

Wir haben den weißen Punkt hier. Da kommen noch andere Kurven, die auch da durchgehen. Das ist gleich hundert gesetzt, sodass man das relative Wachstum beobachten kann. Zwei große Krisen: Die Lehman-Krise, die Corona-Krise sieht man hier. Aber das Schlimme ist, dass es eben seit Corona in dieser Krise hier schon deutlich nach unten geht. Also eigentlich schon vorher seit 2018. Unabhängig von Corona geht’s hier trend nach unten. Wir haben sechzehn Prozent reale Produktionseinbuße im verarbeitenden Gewerbe. Und ich muss ja nicht betonen bei Ihnen, verarbeitendes Gewerbe hat die Leitfunktion, weil’s im internationalen Wettbewerb steht. Die Löhne, die da gemacht werden, sind auch die Löhne der Staatsbediensteten, pipapo.

Da haben wir die entsprechenden ökonomischen Theorien. Und hier mal ein anderes Land, die Schweiz, die ist davon offenbar unbetroffen und es öffnet sich eine Lücke, die immer größer wird. Auch Österreich hat eine etwas bessere Performance als Deutschland. Das ist die EU im Durchschnitt. Die ist seit 2018 um zwei Prozent gewachsen, seit 2018 Deutschland um sechzehn Prozent. Ist immer bezogen auf den Balken, diese Prozentsätze, nicht auf den Punkt. Und dann haben wir noch die USA. Da sehen Sie, warum Trump gewählt wurde, der Rust Belt, Hillbilly Elegy und so weiter. Stichworte will ich nur andeuten. Sie wissen, was gemeint ist.

Welche Sektoren sind es? Na ja, es sind die Autos in allererster Linie. Die Automobilproduktion ist bereits mehr als zweimal dezimiert worden in Deutschland, minus 25 Prozent in den letzten acht Jahren. Das ist schon enorm und es ist gar nicht absehbar, dass sich das so kurzfristig ins Bessere wendet. Maschinenbau, die zweite Starbranche Deutschlands: minus 23 Prozent. Und dann die chemischen Erzeugnisse: minus – was waren das? Minus 22 Prozent seit 2018. Und seit dem Jahr 2007 – der weiße Punkt davor, Lehman – ist es ja noch viel mehr. Das ist schon erheblich.

Es hat mit Konjunkturen nicht die Bohne zu tun. Es ist ein tiefgreifendes strukturelles Problem. Und hier, schauen Sie mal das an. Die Nettoinvestitionen im privaten Sektor, die sind negativ. Und das, was steigt, das sind die Investitionen beim Staat. Und ich hab da mal gewagt, noch einen Pfeil da dran zu machen. Das geht natürlich jetzt wegen der Aufhebung der Schuldenbremse und der Änderung des Grundgesetzes in Deutschland wohl ziemlich in die Höhe, nicht? Der Staat ersetzt durch seine Rüstungsaktivitäten und auch durch Bautätigkeiten für andere Zwecke, für die Infrastruktur, jetzt die privaten Investitionen. Aber dadurch wachsen wir natürlich nicht. Man kriegt einen keynesianischen Nachfrageeffekt.

Das kann man als Wachstum bezeichnen. Das steht also meinetwegen hinter den 1,3 Prozent, die die Institute dieses Jahr prognostizieren, aber das ist ja kein Wachstum. Das ist Deutschlands Perspektive, wenn wir das so weiterlaufen lassen, nicht? Also, das da muss ja was geschehen. Wir sind in einer so großen Krise, wie es sie seit dem Krieg nicht gegeben hat. Und diese Krise ist, wie Sie ja wissen und wie ich auch argumentieren werde, kaum zu überwinden.

Aber trotzdem, was können wir tun? Na ja, das Erste ist einmal das, was einem Finanzwissenschaftler einfällt – das hat ja auch der Sachverständigenrat vor zwei Jahren vorgeschlagen: eine Cashflow-Besteuerung oder beschleunigte Abschreibungen. Sie wissen, dass beschleunigte Abschreibungen im Gegensatz zu Steuersenkungen einseitig die Investitionen im Inland fördern, während Steuersenkungen den allgemeinen Effekt haben, dass die Erben der Investoren dann auch weltweit investieren können und dann auch profitieren von der Steuersenkung, nicht?

Das sind ja Binsenweisheit aus der finanzwissenschaftlichen Steuerwirkungslehre. Die kann man aber und muss man bei der Gelegenheit noch mal in Erinnerung rufen. Das Accelerated Cost Recovery System von 1981, das Reagan eingeführt hatte, hatte Wunder gewirkt damals für die Belebung der Investitionstätigkeit. So etwas könnte man natürlich sofort machen. Das würde sofort den Turbo zünden. Letztlich ist das aber nicht genug natürlich, weil es ja die Ursachen noch gar nicht betrifft. Warum wird denn so wenig investiert? Warum wachsen wir nicht? Nun, die erste Krise ist einmal der Krieg, der Bruch mit Russland, die Sanktionspolitik, die nun gerade so ausgetüftelt ist, dass sie die Amerikaner nicht trifft, sondern die amerikanische Konjunktur belebt, weil wir amerikanische Energie kaufen statt der russischen, nicht?

Hier sehen Sie, was wir an Ressourcenimporten aus Russland vor dem Krieg hatten, 2021. Das waren 75 Prozent der Einblaskohle für Hochöfen. Es war Erdgas 55 Prozent, Steinkohle 55 Prozent unserer Importe aus Russland. Und alles, was hier Energie ist, das fällt jetzt also weg. Ist null inzwischen. Null. Die anderen Sachen dürfen noch bleiben und bei der Energie ist die Ausnahme Atom, weil ja Frankreich auch Atom angereichertes Uran braucht aus Russland. Deswegen ist das nicht von den Sanktionen betroffen und Russland und Amerika im Übrigen ja auch. Die beziehen eine ganze Menge angereichertes Uran aus Russland.

Politik? Na ja, jetzt haben wir den Krieg. Ukraine verteidigen und eine politisch-militärische Union einrichten. Das ist das, was uns sofort stark macht. Das habe ich hier in dem Buch niedergelegt, das vor einem Jahr erschienen ist bei der Buchmesse schon. Und wir müssen dann aus einer Position der Stärke heraus mit Russland wirklich einen Frieden machen, um zu dem zurückzukommen, was 2021 falsch lief, als Amerika und Russland sich nicht haben verständigen können auf eine Integration, eine wirtschaftliche Integration Russlands und wo dann auch ja 2008 die Entscheidungen für den NATO-Mitglied der Ukraine getroffen wurden. Damals wurden die Weichen falsch gestellt. Ich bin fest davon überzeugt – das ist in dem Buch dargelegt –, dass man sie anders damals hätte stellen können und müssen.

Und die Ukraine verteidigen? Es gibt keine Alternative mehr. Das alles ist ja pfadabhängig. Denn wenn wir die Ukraine nicht verteidigen, dann gehen 800.000 Soldaten von der ukrainischen Seite in die russische Armee. Und dann haben wir zu den 1,5 Millionen noch mal die 800.000, 2,3 Millionen bestens kampferprobte Soldaten auf der russischen Seite. Es ist vollkommen unmöglich, die Ukraine nicht zu verteidigen, was Sie sonst auch immer denken mögen.

Ursache zwei: Trump. Da kann man natürlich auch sehr viel dazu erzählen. Er hat’s auf uns abgesehen. Das kann man schon sagen. „Under my leadership, we are going to take other countries jobs. We are going to take their factories and we really had it rocking four years ago“, sagte er im Wahlkampf. Das war eben auf die erste Periode bezogen.

„I want German car companies to become American car companies. I want them to build their plants here.“ Er hat da diesen Zollkrieg begonnen. Das wurde jetzt vom Verfassungsgericht dann eingedampft. Ist nicht mehr ganz so schlimm, aber es sind immer noch mehr als zehn Prozent Zölle für die Standardwaren, weil zehn Prozent kommen jetzt hinzu zu den Meistbegünstigungszöllen, die wir vorher schon hatten. Und bei Autos sind es 15 Prozent. Trump sagt ja auch ganz offen zu den deutschen Automobilfirmen: „Hört doch auf, in Deutschland zu produzieren. Kommt zu mir, ich rolle euch den roten Teppich aus und dann dürft ihr zollfrei nach Europa zurückexportieren. Wenn ihr aber von Deutschland aus zu uns exportieren wollt, dann 15 Prozent drauf.“

Trump ist ein gefährlicher Bursche, wie wir alle wissen. Und das hat damit zu tun, dass er mit dem Rücken zur Wand steht. Mar-a-Lago-Akkord, Stichwort, es ist ja alles dargelegt. Amerika hat ein Schuldenproblem. Hier sehen Sie die Nettoauslandsposition für die drei größten Länder, die das betrifft. Das ist Japan, China und Deutschland. Das sind immer so knapp fünf Billionen Dollar. Und Amerika, ja, minus 71 Prozent des BIP oder 22 Billionen Dollar. Das waren vor Kurzem schon mal 29 Billionen minus.

Jetzt hat man die Statistik revidiert und irgendwie noch auf der Plusseite hier Posten gefunden, die man da abziehen kann, weil es ist immer noch eine schreckliche Zahl, die kriegt man ja nicht weg. Das ist die ganze Nachkriegszeit, die sich in diesen Bestandsgrößen hier spiegelt. Das sind viele Jahre des Lebens über die Verhältnisse, ja, wo Amerikaner eben ihr exorbitant privilege ausgenutzt haben und die Welt mit amerikanischen Bonds und Bills überschüttet haben und sich dann ein schönes Leben gemacht haben. Volle Malls, kaputte, verrostete Fabriken. Das ist der Rust Belt, dieses Dreieck zwischen Erie- und Huronsee und nach Süden, nicht, wo sechzig Millionen Menschen lebten. Amerika ist nicht Kalifornien. Kalifornien ist eine andere Welt.

Also, was müssen die Europäer tun gegen Trump? Den Schulterschluss üben. Wir müssen uns endlich zu einer militärischen Union verbinden. Das ist der Inhalt meines Buches. Das haben ja viele probiert. Die Geschichte ist groß. Es ist überfällig. Und das würde sofort wirken. Das würde dem Putin sofort Respekt einflößen. Dann müssten wir jetzt nicht zittern wegen seines hybriden Krieges, wo also der Verfassungsschutz sagt, dass die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und Deutschland deutlich gestiegen ist seit dem letzten Jahr.

Dritte Begründung: die Demografie. Das ist eigentlich im Grunde die Hauptsache und da können wir auch selber was dran machen. Hier zeige ich Ihnen die deutsche Alterspyramide 1995. Da ist die Babyboomerin, die man mal im Auge behalten kann, Frau Illner. Und da ist der Altbundespräsident. Sie ist dreißig und er ist dann entsprechend älter. Das ist 2005, da wird Gauck 65. Und das ist 2010, 2015, 2020, 2025, das war also letztes Jahr. Und da sind die Babyboomer offenbar dabei, diese 65er Grenze zu erreichen und zu überschreiten.

Es ist keine harte Grenze, ist ja klar. Nur mal so als Bezugspunkt eingezeichnet und darum geht es in der Politik heute massiv. Aber es geht ja weiter. Übrigens, letztes Jahr, wenn Sie mal ganz unten schauen, da gab es die niedrigste Zahl von Geburten in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Die niedrigste Zahl an Geburten seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ja das Kernproblem: In der Rentenversicherung und auch in der Pflegeversicherung wollen die Leute Geld von Kindern, die sie gar nicht haben. Und gut, wenn die anderen Leute noch Geld, noch Kinder haben, dann reicht das ja. Aber wenn die auch keine Kinder haben, wird’s eng.

Das ist 2030, 35. Und 35 ist das Jahr der maximalen Verwerfung, wo dann der größte Teil dieses Berges im Rentenalter ist. Und Sie kennen ja die ganzen Rechnungen. Wir haben dann neun Millionen mehr Rentner im Sinne von Menschen über 65 als noch 2000 und wir haben 6,6 Millionen weniger Erwerbsbevölkerung. Und Sie können in der Politik machen, was Sie wollen. Das kriegen Sie ja nicht weg, das Thema, das hier besteht. Ein Hauen und Stechen ist ja angesagt in der Politik angesichts des Verteilungskonfliktes, der sich hier auftut.

Lösung: Sofort kann man nur länger arbeiten und dadurch den Mangel bestmöglich sozialverträglich verteilen. Dass also die Ostministerpräsidenten sich dagegen gewehrt haben, die Rente mit 63 oder 64,5 – wie auch immer Sie das sagen wollen – aufzuheben, wie das die Kommission, die Rentenkommission empfohlen, hat, ist ein Unding, ja. Dass man dem Merz auf diese Weise in den Rücken fällt, ist volkswirtschaftlich unverantwortlich. Mal abgesehen von den parteipolitischen Implikationen.

Und Immigranten kann man gebrauchen, nach Fähigkeiten, aber mit einem ordentlichen Punktesystem. Wie viel man kriegen wird, ist noch ’ne andere Frage. Unsere Ärzte sind ja in der Schweiz. Kann man die jemals zurückholen? Weiß ich nicht.

Wichtig ist Fertilitätspolitik. Das ist ein Unwort in Deutschland, darf man überhaupt nicht erwähnen wegen der Vergangenheit und so weiter. Aber es führt ja kein Weg dran vorbei. Es sind zu wenig Kinder da und das System kann nicht existieren ohne eine hinreichende Zahl von Kindern. Und ich sage Ihnen, dagegen was zu machen, ist nicht etwa ein böser staatlicher Interventionismus im Schlafzimmer. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es ist die Korrektur einer staatlichen Intervention, die es früher schon gegeben hat. Nämlich durch Bismarck war klar, dass das Leben im Alter ohne Kinder in der Jugend, die man selber großzieht, gar nicht wirtschaftlich funktioniert. Er hat ja über die hungrig ernährten Alten gesprochen im Reichstag 1881.

Und das wollte er verhindern. Nachdem er die Rentenreform gemacht hat, zeigte sich, dass Onkel und Tante, die keine Kinder hatten, nicht mehr in der Familie betteln gehen mussten, wie das vorher der Fall war, sondern dass das auch ein Lebensweg war. Und von Generation zu Generation wurde der nachgemacht. Schien zu funktionieren. Ökonomische Anreize, implizites Optimieren, ohne dass irgendeiner objektiv hier so hart optimiert hat. Und der beste Beweis, wie stark das gewirkt hat, ist, dass kein Mensch heute darüber nachdenkt, dass Kinder irgendwas mit der Rente zu tun haben. Das Ausblenden dieser ökonomischen Selbstverständlichkeit aus den Köpfen der Menschen ist der beste Beweis für die starke Anreizwirkung, die daraus entsteht.

Ursache Nummer vier: Merkels konsumtive Wirtschaftspolitik. Abschaffung der Atomkraftwerke. Fukushima 2011, da wurde der Beschluss gefasst. Vor Kurzem haben wir die letzten drei abgestellt. Rückbau der Agenda 2010. Dieses Wunderwerk, was Schröder damals gemacht hat, was wirklich die Arbeitslosigkeit, die über drei Jahrzehnte gestiegen war, jedes Jahrzehnt hatten wir achthunderttausend Arbeitslose in Westdeutschland mehr gekriegt. Plötzlich brach das ab und kehrte sich in das Gegenteil. Es war also sichtbar und Schröder hat ja die impliziten Mindestlöhne im Sozialsystem gesenkt, indem er die Arbeitslosenhilfe beseitigt hat und damit das Geld, was der Staat zahlt fürs Wegbleiben vom Arbeitsplatz.

Damit ist der Mindestlohn, zu dem man bereit ist zu arbeiten, entsprechend niedriger gewesen. Es entstanden Jobs, es entstanden neue Geschäftsmodelle im Dienstleistungsbereich und die Beschäftigung nahm eben dramatisch zu. Das ist nicht der formelle Mindestlohn. Der formelle Mindestlohn hat jetzt wenig Sichtbares zusätzlich bewirkt, aber das Bürgergeld, das hat sie ausgebaut. Und dieses Bürgergeld ist eben ein ganz starker Anreiz, dem Arbeitsplatz fernzubleiben beziehungsweise nur zu höchsten Löhnen bereit zu sein, mitzumachen. Und bei diesem hohen Anspruchsniveau gibt’s da nicht genug produktive Arbeitsstellen in der Wirtschaft.

Und dann hat sie ja auch noch den Nachhaltigkeitsfaktor, der vorher schon beschlossen war, wieder ausgesetzt mit der Behauptung, man würde das nachher nachholen. Nichts dergleichen ist passiert. Die alte Reform ist von ihr kassiert worden. Wir haben letztlich ein System von Frührenten bekommen und darüber muss man heute streiten. Wie stark hier diese Sozialkomponente des Arbeitsmarktgeschehens wirkt, sehen Sie, wenn Sie sich die Beschäftigungsquoten ukrainischer Flüchtlinge in verschiedenen Ländern anschauen. Hier Januar 2026 in Deutschland ist nur ein gutes Drittel beschäftigt. In Estland sind zwei Drittel beschäftigt, in UK auch, in Polen auch. Also es hat offenbar irgendwie doch was mit den institutionellen Voraussetzungen dieser Länder zu tun.

Was ist meine Politikempfehlung? Fünfzehn Jahre Merkel rückabwickeln. Das betrifft das Thema Rente, Atom, aktivierende Sozialpolitik. Wir brauchen einen Sozialstaat, der hilft, aber er muss seine Bedingung, seine Hilfe ja nicht abhängig machen wie heute davon, dass man selber nicht sich beteiligt, sondern man kann ja Workfare statt Welfare konstruieren. Gibt ja entsprechende Vorschläge. Ifo hat das gemacht, andere haben das auch gemacht. Ich bring hier nur den groben Überblick.

Ursache fünf: Schlechte Schulen, das Land der Dichter und Denker. Wo steht das dann bei den PISA-Tests? Wir haben beim ersten PISA-Test 2003 einen großen Schock gekriegt. Da waren wir nicht so gut. Und dann haben wir vielleicht uns angestrengt.

Wie stehen wir jetzt? Na ja, oben ist Japan. Dann kommt die Schweiz im Laufe der Zeit. Rechts ist immer der letzte PISA-Test von diesem Jahr. Österreich. OECD im Durchschnitt, Italien, Deutschland. Also wir stehen hier schon ziemlich weit unten. Sie sehen jetzt an der deutschen Kurve, wie wir die Schulen versucht haben zu verbessern irgendwie oder mindestens die Vorbereitung der Schüler auf die Tests, sagen wir mal. Und trotzdem hilft das alles nicht. Diese Kurve geht dann nach unten. Gut, wir sind nicht die Schlechtesten. Es sind die USA hier auf dem gleichen Niveau.

Und hier sehen Sie, warum in Frankreich die Proteste sind. Die Schulen taugen da eben auch gar nichts, weil es keine Lehrer gibt. Und das ist bei uns fast genau das Gleiche. Ist nur eine Frage der Zeit. Eigentlich bis bei uns die Schüler vielleicht auch mal deswegen auf die Barrikade gehen.

Das geht halt nicht. Lösung: mehr Geld für Lehrer. Die besten Leute müssen nicht unbedingt in die Vorstände der Unternehmen, sondern vielleicht in die Schulen, damit sie dort wirklich einen intensiven Unterricht machen mit den Schülern. Bessere Vorschulerziehung für die Ausländerkinder, die eben wenigstens Deutsch sprechen lernen müssen. Es hat sich schon verbessert, ist nicht mehr so wie vorher, aber da ist viel zu machen. Und was mich irritiert in Deutschland, wir haben das beste Ausbildungssystem beruflicher Art, die duale Ausbildung, glaube ich, auf der Welt, mit der Schweiz auch ähnlich. Und die Migranten wollen das nicht. Die wollen gleich studieren und CEO werden, aber ’ne Lehre, diese ganze Vorstellung, die wir haben, wir Deutschen: ’ne ordentliche Lehre und dann Gesellenprüfung und Meisterprüfung und all das, das ist ja gar nicht existent in den Köpfen. Da ist viel zu machen.

Ursache sechs: Brüsseler Zentralverwaltung. Da haben ja auch viele hier im Raum schon dazu geschrieben. Schauen Sie sich die Taxonomieverordnung an. Frau von der Leyen nimmt einen grünen Pinsel und malt die Obligationen der Firmen grün an. Wenn sie meint, das sei grün, was die da machen, dann nimmt die EZB sie besser in Zahlung für Refinanzierungsgeschäfte und so entsteht eine nach dem Grad der Grünheit differenzierte Zinsstruktur in Europa mit der Folge, dass das Kapital in die angeblich so grünen Sektoren wandert. Kann man jetzt viel dazu sagen, aber jedenfalls, glaube ich, ist es auch schwierig umzusetzen.

Die Firmen leiden sehr darunter, diese ganzen formalen Dinge auszufüllen, die da nötig sind. Es gibt Agenturen inzwischen, die ganz viel Geld verdienen in Brüssel, weil sie wissen, wie man das alles ausfüllen muss, damit das funktioniert. Corporate Sustainability Reporting Directive, Sustainable Finance Disclosure Regulation, Lieferkettenrichtlinie: nachzuweisen, ob da Kinderarbeit in den Vorprodukten steht, wie soll das gehen? Da muss man auch die Vorprodukte der Vorprodukte der Vorprodukte der Vorprodukte haben. Das ist eine exponentielle Reihe. Völlig unmöglich. Was haben sich diese Menschen nur ausgedacht dort in Brüssel? Was waren das für Menschen? Aus welcher Welt kamen sie? Doch nicht aus der realen Welt dieser Wirtschaft. Also wir brauchen die Entfesselung Gullivers, der ja von den Zwergen mit lauter Zwirnsfäden da eingebunden wurde, und diese ganze ESG-Gesetzgebung gehört abgeschafft.

Ursache sieben: Unilaterale Klimapolitik. Also ich wäre der Letzte, der den Klimaeffekt CO₂ bestreiten würde. Ich habe dazu viel geschrieben. Das ist ein wichtiger Effekt. Das Ganze muss auch machbar sein und erträglich sein, der Weg, den wir da einschreiten.

Sie kennen diese Aussagen, die von den Grünen immer wieder zitiert worden, nicht? Herr Hermann Scheer hatte damit angefangen. Die Energiewende verbilligt die Energie in Europa, weil uns die Sonne keine Rechnung schickt. Grüne Technologien werden zum Exportschlager. Wir können also da noch riesige Absatzmärkte gewinnen. Und im Übrigen wird Deutschland zum Vorbild für die ganze Welt. Die machen uns das alle nach, wie wir also jetzt grün werden und erfolgreich wirtschaftlich sind. Was ist daraus geworden? Alles Humbug. Nichts hat gestimmt. Energie ist teurer. Wir haben die höchsten Stromkosten auf der Erde, weil wir ja Doppelstrukturen brauchen. Wir brauchen das Gas immer parallel für diesen grünen Flatterstrom, damit das in der Summe überhaupt geht. Sonst funktioniert das ja nicht und haben zweimal Fixkosten.

Und die Technologien kauft eben auch keiner. Wir kaufen im Gegenteil die Solarpanele, die wir in Deutschland massenhaft investieren, aus China. Das hat ja auch nicht funktioniert. Und das Vorbild? Das Gegenteil ist der Fall. Die Welt sagt, Deutschland ist vorangegangen mit dieser Politik. Und was ist herausgekommen? Eine wirtschaftliche Katastrophe. Warum sollen wir das denn jemals nachmachen? Gut. Was machen wir? Das sind die deutschen CO₂-Emissionen seit 1990. Wir haben Zwischenziele reduziert. 1990 ist 100 und wir wollten um 40 Prozent runter bis 2020 und haben das tatsächlich punktgenau geschafft.

Jetzt sind wir in 2025 mit den neuesten Zahlen: minus 48 Prozent. Die Hälfte ist schon mal weg und dann 65 Prozent bis 2030 und so weiter. Bis 2045 wollen wir auf null. Das ist die Zielvorgabe. Geht das? Nein, ist vollkommen unmöglich. Es ist vollkommen unmöglich, weil der restliche Pfad doppelt so steil ist wie der erste. Dabei haben wir die Low Hanging Fruits alle schon gepflückt. Wie sollen wir denn das Tempo noch beschleunigen

? Ja, was ist hier passiert? Ich meine, man könnte sagen, es ist ja ein bisschen was passiert. Aber das ist der Untergang der DDR-Industrie im Wesentlichen, der im ersten Teil dieser Kurve drinsteckt. Gut, wir haben auch grüne Energien gehabt, die tragen zu 15 Prozent zu den Punkten, zu dem Rückgang bei, den wir bis jetzt haben. Das ist nicht vernachlässigbar, aber wir haben die Atomkraftwerke abgeschaltet und die nehmen schon mal von den 15 Prozentpunkten neun weg, sodass nur noch sechs übrig bleiben. Das ist ja doch nicht die Erklärung.

Ich glaube, die Deindustrialisierung, die ich Ihnen gezeigt habe, ist ein wesentlicher Grund. Das zu quantifizieren ist noch mal ein anderes Thema. Da habe ich noch nicht die Zahlen, aber es ist sicherlich erheblich. Und wenn wir so weitermachen wollen, in nur noch 20 Jahren, weniger als 20 Jahren auf null runterzukommen, dann ist das die Deindustrialisierung zweiter Art. Das ist das sichere Rezept, alles kurz und klein zu schlagen. Ich sag’s in dieser Deutlichkeit.

Wie groß ist denn jetzt schon eigentlich der grüne Beitrag? Man gibt ja Primärenergie, aber die Grünen wollen immer den Bruttoendenergieverbrauch. Nehmen wir mal den, weil die ganze Abwärme der Dampfkraftwerke, die in die Luft geht, die wird schon mal rausgerechnet.

Also es ist jetzt ’ne Statistik, eine offizielle Statistik vom Bundesumweltamt. Wir haben einen Beitrag der Windenergie von 0,5 Prozent. Also nicht 0,5 Prozent, 0,5. In der Summe sind das knapp neun Prozent. Dann haben wir Wasserkraft ein Prozent, dann haben wir übrige grüne Energie macht 13 Prozent. In der Summe sind immer wieder Rundungsthemen dabei. Also 13 und neun ist tatsächlich dann auch mal 22. Und das ist die grüne Energie, die wir haben. Und was ist der Rest? Kernenergie ja nicht mehr, die ist weg. Gas erheblich, Mineralöl auch. Braunkohle spielt schon nicht mehr die Rolle und Steinkohle auch nicht mehr.

Das ist das, wo wir sind. Und was wir jetzt in zwanzig Jahren aufbauen wollen, sind diese neun Prozent Wind und Solar. Die sollen in 20 Jahren von neun Prozent so hochgehen, dass in der Summe mit dem anderen grünen 100 Prozent entstehen. Das sind also praktisch 87 Prozent, von neun auf 87 Prozent wollen wir. Eine Verzehnfachung der Wind- und Solarenergie in 20 Jahren.

Da fragt sich, wo sind wir hier eigentlich? Hat ja keiner mal nachgeguckt, was Sie da machen. Wie kann man überhaupt jemals glauben, dass das irgendwie möglich sein könnte? Es ist Absurdistan versteckt in irgendwelchen Statistiken, wie sie normalerweise gebracht werden. Das geht nicht. Da muss man gar nicht weiter rechnen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit.

Übrigens, hier bei der Gaskurve sehen wir ja einen Knick durch den Ukrainekrieg. Kurz vor dem Knick hatten wir hier 2,8 Exajoule und 1990 2,0. Also die Gasproduktion wurde in dieser Zeit ausgeweitet. Die anderen Fossilen wurden zurückgenommen. Warum Gas? Weil, das hat ja kein Grüner gesagt, die Bundesnetzagentur sehr wohl wusste, dass der grüne Flatterstrom gar nicht geht, ohne dass das Gas da ist. Innerhalb von Sekunden geht das rauf und runter, von Minuten, von Stunden. Riesige Schwankungen im Verlauf eines Tages nur.

Und da muss ja hundert Prozent Versorgung trotzdem irgendwie erreicht werden. Und das geht eben nur durch das Gas. Das Gas muss gegenläufig zum Wind- und Sonnenstrom permanent einreguliert werden, innerhalb eines Tages, innerhalb einer Woche und natürlich auch vom Sommer zum Winter, weil wir im Winter ja keinen Sonnenstrom haben. Ich habe selber diese wundervollen Dinger am Dach. Es lohnt sich ja alles privatwirtschaftlich, weil es entsprechend durch die Einspeisetarife subventioniert ist. Aber volkswirtschaftlich ist es doch fraglich. Na gut, es ist nicht schlecht. Man kann ja auch Doppelstrukturen haben, um dann tatsächlich kein Öl und kein Gas kaufen zu müssen.

Aber dass wir nun ganz wegkommen davon von dem Gas und den konventionellen, das übersteigt meine Fantasie. Und speichern kann man ja schon gar nicht. Sie können nicht mit Pumpspeichern speichern vom Sommer in den Winter, da haben Sie ja einen Durchlauf im Jahr und Sie können auch nicht mit Batterien speichern. Da haben Sie einen Ladezyklus. Meine Batterien zu Hause brauchen dreihundertfünfzig Ladezyklen im Jahr, damit sich das lohnt. Aber nicht einen Ladezyklus vom Sommer zum Winter. Diese Langzeitspeicherung ist völlig unlösbar. Und gut, man kann in Wasserstoff gehen, aber die Wasserstoffschleife verbraucht drei Viertel der Energie. Vom Strom zum Wasserstoff zurück zum Strom.

Es geht also auch nicht wirtschaftlich wirklich. Da haben wir uns was vorgenommen. Das kann man alles wunderschön semantisch beschreiben in den Wochenendbeilagen der Zeitschriften. Dann kann man sich dran ergötzen, wie schön grün wir alle werden, aber das heißt doch noch lange nicht, dass es wirklich irgendwie geht. Und wenn es denn wenigstens helfen würde, dass wir wenigstens ein bisschen Gutes tun für die Welt. In dem Sinne, dass da jetzt nicht mehr so viel CO₂ in die Luft kommt. Ich zeig Ihnen da mal beim Öl, wie das ist. Das ist der Ölpreis seit der zweiten Ölkrise 1982. Der geht rauf und runter. Eine volatile Geschichte. Man denkt, das ist ein schlimmer Markt, den wir da haben. Aber die globale Ölproduktion, die geht gar nicht rauf und runter.

Das war eine Gerade. Ich zeig Ihnen das jetzt erst mal bis 2020. Verlängere das gleich noch. Und was Sie sehen, ist, die Preise haben überhaupt keinen Einfluss auf die Ölproduktion. Die Scheichs tun, was sie wollen, die haben einen festen Extraktionsplan und wenn die Nachfrage irgendwo auf der Welt steigt, weil die Konjunktur hochgeht, dann gehen halt die Preise hoch. Dann wird das Zeugs rationiert. Und wenn’s ’ne Flaute gibt, dann gehen die Preise runter. Aber das heißt nicht, dass weniger Öl am Markt ist. Aber was wir mit unserer unilateralen europäischen Nachfragepolitik tun, durch die ganzen Verbrennerverbote und pipapo, das ist ja eine Reduktion der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen, die die Preise senken würde.

Da könnte man sagen: Ja, Gesetz der Grenzkostenregel und so weiter. Marginale Produktionsstätten werden unrentabel und dann ist ja auch weniger Angebot im Markt. Empirisch aber nicht. Und das liegt daran, dass die Kosten bei der Ressourcenextraktion ja im Wesentlichen die Royalties sind. Die Royalties sind aber endogen. Der Ökonom nennt sie User Costs. Das sind die Opportunitätskosten, die entstehen, wenn ich heute Öl aus der Erde hole, kann ich’s morgen nicht noch mal machen. Was ich dann morgen verliere, das sind die wahren, die größten Kosten. Und das taucht in den Statistiken als Royalties auf. Und die werden immer stolz in diesen Shellkurven und so weiter als Grenzkostenkurven dargestellt. Es gibt diesen Grenzkostenmechanismus nicht.

Es gibt nur die Extraktions- und Explorationskosten. Die sind aber ein minimaler Bruchteil der Preise. Man müsste schon die Preise sehr, sehr stark senken, um tatsächlich die Extraktion unrentabel zu machen, dass man unter die Extraktionskosten kommt. Und das ist auch schon mal passiert. Gucken wir uns die Corona-Krise an. Da gehen die Ölpreise in den Keller, weil die Lieferketten unterbrochen sind weltweit. Die Räder der Industrie drehen sich nicht mehr. Man braucht kein Öl und die Preise fallen. Und erstmals kriegen die Ölförderländer also kalte Füße und entscheiden weniger zu extrahieren. Und tatsächlich geht diese Produktion das erste Mal runter.

Kurz danach. Ich hab’s jetzt hintereinander gezeichnet, aber es ist tatsächlich mit einem gewissen Abstand. Wenn man also die Preise stark drückt, sodass die Angst haben, dass sie so stark fallen, dass sich die Extraktion nicht mehr lohnt, weil die Extraktionskosten nicht gedeckt werden, ja dann gibt es so einen Effekt, dass das Angebot schrumpft. Aber nicht, wenn man so ein bisschen hat nur. Wie beim Auto, so kleine Stöße kann die Federung abfangen. Man ist noch lange nicht bei den Gummipuffern, wo es dann zum Schluss aufschlägt. Danach ging das übrigens so weiter. Die Produktion hat sich wieder normalisiert. Die Preise schossen dann sogar in den Himmel, weil nämlich diese Produktionsrückgänge zu stark waren.

So viel wäre gar nicht nötig gewesen. Und gut, inzwischen haben wir dann auch noch die weitere Sperrung von Hormuz und da gehen die Preise wieder hoch und die Mengen gehen auch zurück. In diesem Fall sind es die Lieferengpässe, die dort stattgefunden haben. Was wir aus dieser Geschichte sehen, ist, dass es mit der Corona-Krise ein natürliches Experiment gegeben hat, wo wir verstehen, wie die Märkte funktionieren. In diesem natürlichen Experiment, wo die Nachfrage weltweit koordiniert einbrach nach Öl, gingen die Ölpreise zurück. Und zwar so stark, dass die Anbieter in die Knie gedrückt wurden, sage ich mal, durch diesen starken Effekt der Preissenkungen.

Und das ist eine positive Botschaft und aber auch eine negative. Die positive ist, dass ein Klimaklub à la Nordhoff funktionieren würde, wenn man ihn denn einrichten könnte. Das heißt, wenn alle gemeinsam die Nachfrage reduzieren, dann kriegt man einen Preissenkungseffekt hin, der tatsächlich marginale Produktionsstätten unrentabel macht, aber bei geringeren Preissenkungen, unilateralen Preissenkungen, wie die Europäer es mit ihrer Nachfragepolitik auslösen können, passiert das eben nicht. Deswegen sind Alleingänge vollkommen nutzlos bei der Klimapolitik. Es macht keinen Sinn, dass Europa die Nachfrage nach Öl reduziert. Das Öl fließt einfach nur anderswohin und wird anderswo verbrannt. Und es hat nicht nur einen kleinen Effekt, weil man, weil Europa klein ist. Darauf kommt’s gar nicht an. Es hat keinen Effekt.

So, die Politik: Man muss damit aufhören. Unilaterale Wirtschaftspolitik macht keinen Sinn. Sie ist auch kein gutes Beispiel, weil die anderen sehen, dass man alles kaputt macht, dass das nicht funktioniert. Macht keiner nach. Im Gegenteil, jeder hütet sich, den europäischen Weg zu verfolgen. Und dazu gehört auch, dass man die Flottenverbrauchsregeln vollkommen beseitigt. Das ist ’ne Mogelei von vorne bis hinten. CO₂-Ausstoß pro Kilometer 65 Gramm und so weiter. Noch weiter verschärft im Green Deal. Geht ja nur, wenn man hinreichend viele E-Autos in seine Flotte einbaut, und die haben – kann man behaupten – einen CO₂-Ausstoß von null, aber es ist ja nicht der Fall.

Der Auspuff ist nur ein bisschen weiter weg im Kohlekraftwerk. Also das ist außer in Frankreich vielleicht. Also die EU-Formel ist in sich eine institutionelle Mogelei, die erinnert an die Abschaltvorrichtungen von Volkswagen.

Also das können wir nicht so geschehen lassen. Zumal man befürchten muss, dass dahinter auch eine ganze Menge europäischer Industriepolitik steht zur Förderung von E-Autos, zur Förderung des Stromverbrauchs und so weiter. Also wir brauchen einen Klimaklub, den kriegen wir aber so schnell nicht mit Trump und Co. Und ansonsten bleibt nur noch der Selbstschutz. Höhere Deiche, nicht? Um eben zu verhindern, dass diese Wasserkatastrophen hier stattfinden. Und anderweitig Klimaanlagen. Klimaanlagen sind das, was wirklich geht mit dem grünen Strom. Wenn die Sonne scheint, hat man den Strom und dann braucht man eben, was heiß ist, nicht? Das muss man nicht abpuffern.

Vielen Dank. Das war mein Vortrag. Ad multos annos.

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Hans-Werner Sinn, geboren 1948 in Brake bei Bielefeld, ist emeritierter Hochschullehrer an der Ludwig-Maximilians-Universität München und war von 1999 bis 2016 Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Rede hielt er auf einer Tagung zu Ehren von Lars Feld am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern.