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Der Düsseldorfer Warenhauskonzern Galeria hat am 2. Oktober erneut Insolvenz beantragt. Es ist der vierte Antrag binnen sechs Jahren. Rund 12.000 Beschäftigte und 83 Warenhäuser stehen erneut vor einer ungewissen Zukunft. Wieder werden Managementfehler beklagt. Doch nach drei gescheiterten Anläufen zur dauerhaften Stabilisierung gehört auch eine andere Frage auf den Tisch: Wie tauglich ist das Sanierungsverfahren selbst?

Die bisherigen Erklärungen reichen von Corona über Energiepreise und Kaufzurückhaltung bis zum Zusammenbruch des früheren Eigentümers Signa. Das waren reale Belastungen. Für 2024/25 meldete Galeria sogar einen operativen Gewinn, ohne dessen Höhe offenzulegen. Die erneute Insolvenz widerlegt nicht jede zwischenzeitliche Verbesserung. Sie stellt aber die Krisenfestigkeit des erreichten Zustands in Frage.

Der Fall trifft auf ein wachsendes Insolvenzgeschehen. Das Statistische Bundesamt zählte 2025 insgesamt 24.064 beantragte Firmeninsolvenzen, nach 21.812 im Vorjahr und 14.590 im Jahr 2022. Das entspricht einem Anstieg um knapp 65 Prozent binnen drei Jahren. Doch Galeria ist kein typischer Fall: Nach einer gesonderten Creditreform-Schätzung entfielen 2025 rund 81,6 Prozent der Firmeninsolvenzen auf Unternehmen mit höchstens zehn Beschäftigten. Nur etwa 0,6 Prozent betrafen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern.

Filialen zu schließen, reicht bei Galeria nicht

Die finanzielle Dimension reicht weit über die betroffenen Unternehmen hinaus. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes beliefen sich die voraussichtlichen Gläubigerforderungen aus Unternehmensinsolvenzen allein 2025 auf 47,9 Milliarden Euro. Wieviel davon letztlich unbezahlt bleibt, steht damit noch nicht fest. Die Größenordnung macht aber deutlich, warum die nachhaltige Wirksamkeit von Sanierungen auch für Lieferanten, Banken und andere Gläubiger entscheidend ist.

Bei einem Warenhausverbund dieser Größe genügt es nicht, Forderungen zu kürzen und einzelne Filialen zu schließen (JF berichtete). Standorte, Sortimente, Einkauf, Logistik und Finanzierung müssen zusammenpassen. Ein Plan kann die Zustimmung der Beteiligten erhalten und dennoch Verlustursachen in die Zukunft verschieben. Dann übernimmt das spätere Management ein Unternehmen, dessen wirtschaftliche Belastungen durch operative Verbesserungen kaum aufzufangen sind.

Innerhalb des verfügbaren Zeitfensters ist es fast ausgeschlossen, Ersatzlieferanten für die Waren zu finden, die in der Vergangenheit zu unwirtschaftlichen Konditionen bezogen wurden. Die Verlustquellen, deren Beseitigung die Sanierung tragen sollte, blieben damit zum Teil bestehen und untergruben den Plan.

Bestätigter Insolvenzplan ist kein betriebswirtschaftliches Gütesiegel

Solche Abhängigkeiten lassen sich nicht durch einen Gerichtsbeschluss beseitigen. Ersatzlieferanten müssen gefunden, Produkte erprobt und Abläufe umgestellt werden. Das braucht Zeit und Geld. Die gesetzliche Dreimonatsfrist zur Planvorlage ergibt sich aus dem Verfahrensablauf und den Haftungsverhältnissen für die Sanierungsmanager. Neu-Regelungen, die vor dem Antrag nicht geschlossen wurden, lassen sich danach oft nicht mehr nachholen. Wie es gehen kann, das zeigt ein Verfahren während der Finanzkrise in den USA, deren Insolvenzrecht nicht identisch, aber ähnlich ist.

General Motors (GM) zeigt, worauf es ankommt. Der Autokonzern beantragte am 1. Juni 2009 in New York ein Sanierungsverfahren nach Chapter 11. Bereits am 10. Juli übernahm eine neue Gesellschaft wesentliche Vermögenswerte und bestimmte Verpflichtungen. Diesem schnellen Vollzug gingen Vorbereitungen voraus. Die US-Regierung stellte insgesamt rund 49,5 Milliarden Dollar bereit, davon rund 30,1 Milliarden im Zusammenhang mit der Insolvenz. Der gerichtliche Verkauf setzte eine vorbereitete und finanzierte Neuordnung um. Ein Beweis für die Überlegenheit jedes US-Verfahrens ist das nicht. Wohl aber ein Hinweis darauf, was ein Rechtsinstrument allein nicht leisten kann.

Hinzu kommt die Kontrolle. Die gerichtliche Bestätigung eines Insolvenzplans ist kein betriebswirtschaftliches Gütesiegel. Das Gericht prüft gesetzliche Voraussetzungen, ob der Plan allen Erfordernissen der rechtlichen Regelungen entspricht. Eine umfassende Begutachtung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit durch das Gericht ist damit nicht verbunden. Dies verwundert nicht, da die Gerichte für diese Beurteilung kein ausgebildetes Personal vorhalten.

Wie nachhaltig Sanierungen gelingen, bleibt schwer zu beziffern

Die Gläubiger sollen entscheiden. Doch welcher Lieferant mit beispielsweise 2.000 Euro offener Forderung lässt einen hundertseitigen Plan durchrechnen, wenn zehn Prozent Quote gerade 200 Euro versprechen? Schon die Beratung kann mehr kosten als die erwartete Rückzahlung. Auch die Zustimmung eines Großgläubigers kann lediglich ausdrücken, dass der Plan günstiger erscheint als die Alternative. Denn der Plan muss die Gläubiger besserstellen als die Zerschlagung – so will es das Gesetz. Er beweist aber keine dauerhafte Gesundung.

Wie nachhaltig Sanierungen gelingen, bleibt zudem schwer zu beziffern. Schultze & Braun identifizierte für März 2012 bis September 2021 insgesamt 132 Zweitinsolvenzen, davon 114 innerhalb von fünf Jahren nach dem ersten Antrag. Die Untersuchung betrifft unterschiedliche Sanierungswege; Erfassungslücken und fehlende Bezugsgrößen erlauben keine belastbare Rückfallquote speziell nach Insolvenzplänen. Sie dokumentiert das Problem, entscheidet aber nicht über die Tauglichkeit des Instruments.

Ein Insolvenzplan kann Schulden ordnen, aber keine Nachfrage schaffen. Ein Warenhaus muss auch nach dem Schuldenschnitt Kunden gewinnen. Ob das verbliebene Galeria-Konzept dafür ausreicht, lässt sich aus den öffentlich verfügbaren Angaben nicht abschließend beurteilen. Um so wichtiger ist die Frage, welche Umsatzrückgänge ein Sanierungsplan noch verkraftet. Wer nur bei günstiger Entwicklung schwarze Zahlen erreicht, ist noch nicht krisenfest. Szenarien können Unsicherheit sichtbar machen; sie ersetzen weder Eigenkapital noch Liquiditätsreserven.

Nach der finanziellen Notoperation folgt der belastbare Wiederaufbau

Hier beginnt die politische Frage. Ein Unternehmen braucht nach der „finanziellen Notoperation“ eine belastbare Phase des Wiederaufbaus. Dazu gehören gesicherte Finanzierung, Investitionsmöglichkeiten und die Fähigkeit, auf Abweichungen vom Plan schnell zu reagieren. Zu diskutieren wäre auch, ob zeitlich befristete Erleichterungen der Insolvenzordnung diesen Übergang unterstützen könnten. Im Insolvenzverfahren bestehen Sonderregeln, etwa zu Kündigungsfristen, Zinszahlungen oder Arbeitsschutzrechten.

So könnten weitergehende Erleichterungen nach dem Verfahren eine zusätzliche politische Entscheidung notwendig machen. Sie müssten begründet, begrenzt und gegen die Schutzinteressen abgewogen werden. Die offene Frage bleibt, ob Vorbereitung, Finanzierung und wirtschaftliche Kontrolle unter realen Bedingungen ausreichen. Galeria beweist kein generelles Systemversagen. Vier Insolvenzanträge verlangen aber mehr als den nächsten Verweis auf schlechte Manager. Wer Sanierung verspricht, muss sich daran messen lassen, ob die Ursachen der Krise verschwinden – nicht allein daran, ob ein Verfahren beendet wird.

Aus der JF-Ausgabe 43/26.