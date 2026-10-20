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„ID. UNYX 08“: Fast kein Chinese kauft das chinesische Volkswagen-Modell

„ID. UNYX 08“: Fast kein Chinese kauft das chinesische Volkswagen-Modell

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VW-ID. UNYX-Modell: Das für den chinesischen Markt entwickelte E-Auto von Volkswagen schmiert im Vergleich zur Konkurrenz ab. Foto: picture alliance / Anadolu | John Ricky
VW-ID. UNYX-Modell: Das für den chinesischen Markt entwickelte E-Auto von Volkswagen schmiert im Vergleich zur Konkurrenz ab. Foto: picture alliance / Anadolu | John Ricky
VW-ID. UNYX-Modell: Das für den chinesischen Markt entwickelte E-Auto hinkt weit hinter den Erwartungen. Foto: picture alliance / Anadolu | John Ricky
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Fast kein Chinese kauft das chinesische Volkswagen-Modell

Dramatische Zahlen zeigen, wie schlecht der für China entwickelte Elektro-SUV von Volkswagen in der Volksrepublik ankommt. Die Verkaufszahlen liegen rund 92 Prozent hinter den internen Erwartungen – und die Konkurrenz läuft dem Wolfsburger Autobauer davon. Woran liegt das?

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VW-ID. UNYX-Modell: Das für den chinesischen Markt entwickelte E-Auto hinkt weit hinter den Erwartungen. Foto: picture alliance / Anadolu | John Ricky
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