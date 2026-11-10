„Fassungslos“ – Wirtschaftsfunktionär rechnet mit Bundesregierung ab

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BERLIN. Der Präsident des Maschinenbauverbands VDMA („Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., Anm. d. Red.), Bertram Kawlath, hat die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung scharf kritisiert. Er habe bereits bei der Veranstaltung im vergangenen Jahr gesagt: „Wir sind auch fassungslos über den sichtbar werdenden Abstieg unseres Standorts“, sagte Kawlath auf dem Maschinenbau-Gipfel in Berlin. Seitdem habe sich nichts Wesentliches geändert.

Als Hauptgrund für die schlechte Stimmung in seiner Branche nannte der Funktionär die ausbleibenden Reformen aus Berlin. Viele Unternehmer fragten sich inzwischen, warum sie noch in Deutschland investieren sollten. Die Bundesregierung müsse endlich liefern, forderte Kawlath. Er verwies auf eine Studie des Wirtschaftsinstituts IW, wonach eine Stunde Mehrarbeit pro Woche bereits in fünf Jahren die Wirtschaftsleistung um 1,5 Prozent steigern könnte.

Jede ausgebliebene Reform schwäche den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter, mahnte der VDMA-Chef.

Bundesregierung erwartet steigendes Wachstum

Auch der Referatsleiter Mittelstand der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Marc Evers, sieht die Politik in der Pflicht, die ökonomischen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik zu verbessern. „Um von den Insolvenzrekorden wegzukommen, brauchen wir eine schnelle Umsetzung der vereinbarten Reformen und insgesamt eine Wirtschaftspolitik, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wieder in den Fokus rückt.“ Berlin dürfe nicht von dem versprochenen Reformkurs abweichen, forderte Evers.

Die Bundesregierung erwartet aktuellen Erhebungen zufolge für dieses Jahr wieder ein höheres Wachstum von 1,3 Prozent – allerdings wird dieses maßgeblich vom sogenannten Sondervermögen getragen.

Zugleich lag die Zahl der Firmeninsolvenzen bundesweit zur Jahreshälfte bei 12.812 Fällen. Das ist der höchste Wert für ein erstes Halbjahr seit 2013 und eine Steigerung von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. (st)