Erste Immobiliengruppe stoppt alle Investitionen in Deutschland

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BERLIN/STOCKHOLM. Die schwedische Immobiliengruppe Heimstaden Bostad stoppt in Deutschland jede weitere Investition. Das gelte, solange die designierte rot-grün-rote Koalition in Berlin ihre Enteignungspläne nicht zurücknehme, sagte CEO Christian Fladeland der Nachrichtenagentur Bloomberg.

„Natürlich glaube ich, dass man in Deutschland nicht investieren kann, wenn man solche Gesetze macht“, erklärte Fladeland. „Auch wenn das Berlin-spezifisch ist, denke ich, dass es sehr starke Auswirkungen darauf hat, wie man das Risiko ausländischer Direktinvestitionen in einem Land bewerten kann.“

Die Immobiliengruppe ist eine der größten in Europa und besitzt allein in Berlin rund 20.000 Wohnungen im Wert von etwa fünf Milliarden Euro. Das entspricht 15 Prozent ihres Portfolios. Heimstaden Bostad ist in Schweden, Norwegen, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Tschechien tätig.

Unter Marktwert enteignen

10.000 Berliner Wohnungen müsste die Gruppe nach den Plänen von Linken, Grünen und SPD an den Staat abtreten. Entschädigt werden soll durchschnittlich nur mit 100.000 Euro pro Wohnung. Das wäre insgesamt eine Milliarde, obwohl die Wohnungen einen Verkehrswert von 2,5 Milliarden Euro haben.

Rot-Grün-Rot will das sogenannte Vergesellschaftungsgesetz 2028 einführen. Ein Jahr später sollen die Enteignungen beginnen.

Fladeland sieht eine „sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit“, dass die Enteignungen tatsächlich umgesetzt werden. Aber dennoch beeinflusse diese Unsicherheit das Unternehmen bereits jetzt in der Frage, wo es sein Geld investiere.

Weitere Immobilien-Unternehmen werden folgen

Der CEO zeigte sich überzeugt, dass Heimstaden Bostad mit seinem Investitionsstopp nicht allein bleiben werde: „Mit dieser Maßnahme kann ich mir keinen schlechteren Weg vorstellen, um tatsächlich jegliches Kapital davon abzuhalten, in die Stadt zu kommen und zur Lösung des eigentlichen Problems beizutragen“, so Fladeland.

Er wirft Berlin und damit auch dem bisherigen schwarz-roten Senat vor, die Stadt habe zu langsam Flächen für neuen Wohnraum bereitgestellt. Die Hauptstadt müsse mehr privates Kapital anziehen, um das Angebot zu erhöhen, sagte der CEO. Die Enteignungspläne drohten das Gegenteil zu bewirken, indem sie Investitionen abschreckten, ohne zusätzliche Wohnungen zu schaffen, meint Fladeland. (fh)