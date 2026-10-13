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Unternehmen alarmiert: Erbschaftssteuer-Reform könnte „Katastrophe für den Standort“ werden

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Zwei ältere Menschen sitzen im Ortszentrum vom Ostseebad Rostock-Warnemünde auf einer Parkbank, Spätsommer 2026, Kirchenplatz im Zentrum von Warnemünde. Es ist ein Symbolbild für einen Text über die Erbschaftssteuer.
Zwei ältere Menschen sitzen im Ortszentrum vom Ostseebad Rostock-Warnemünde auf einer Parkbank, Spätsommer 2026, Kirchenplatz im Zentrum von Warnemünde. Es ist ein Symbolbild für einen Text über die Erbschaftssteuer.
Senioren auf einer Parkbank: Verbände kritisieren geplante Reform der Erbschaftssteuer. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | chris.emil-janssen.de (Symbolbild)
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Erbschaftssteuer-Reform könnte „Katastrophe für den Standort“ werden

Vor dem Bundesverfassungsgericht steht das Erbschaftsteuerrecht auf dem Prüfstand. Wirtschaftsverbände und Teile der Politik warnen vor den Folgen, sollte Karlsruhe die Verschonungsregeln für Betriebsvermögen kippen.

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