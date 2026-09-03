Diese Branchen gendern besonders selten

Volkswagenwerk in Zwickau: Wird in der Autobranche eigentlich gegendert? Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Die Bevölkerung lehnt das Gendern mit deutlicher Mehrheit ab, Sprachforscher warnen vor Schäden für die deutsche Sprache. Trotzdem hält sich die Gendersprache hartnäckig. Aber wie halten es deutsche Unternehmen damit?