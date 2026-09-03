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Sprache im Wirtschaftsleben: Diese Branchen gendern besonders selten

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Volkswagenwerk in Zwickau: Ist Gendern in der Autobranche eigentlich üblich?
Volkswagenwerk in Zwickau: Ist Gendern in der Autobranche eigentlich üblich?
Volkswagenwerk in Zwickau: Wird in der Autobranche eigentlich gegendert? Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt
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Diese Branchen gendern besonders selten

Die Bevölkerung lehnt das Gendern mit deutlicher Mehrheit ab, Sprachforscher warnen vor Schäden für die deutsche Sprache. Trotzdem hält sich die Gendersprache hartnäckig. Aber wie halten es deutsche Unternehmen damit?

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