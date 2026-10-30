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Streckensperrungen im ganzen Land: Die Bahn saniert – doch profitiert der Fahrgast davon?

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Ankündigung von Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Hannover-Berlin: Gewohnte Erfahrung für viele Fahrgäste.
Ankündigung von Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Hannover-Berlin: Gewohnte Erfahrung für viele Fahrgäste.
Ankündigung von Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Hannover-Berlin: Gewohnte Erfahrung für viele Fahrgäste. Foto: picture alliance/dpa | Michael Matthey
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Die Bahn saniert – doch profitiert der Fahrgast davon?

Die Deutsche Bahn investiert Milliarden in Generalsanierungen und sperrt dafür zahlreiche Hauptstrecken. Doch der Bundesrechnungshof zieht eine ernüchternde Bilanz. Und das aus gutem Grund.

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Ankündigung von Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Hannover-Berlin: Gewohnte Erfahrung für viele Fahrgäste. Foto: picture alliance/dpa | Michael Matthey
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