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Potential bleibt ungenutzt: Deutschlands Wirtschaft leidet an Fortschrittsmüdigkeit

Potential bleibt ungenutzt: Deutschlands Wirtschaft leidet an Fortschrittsmüdigkeit

Potential bleibt ungenutzt: Deutschlands Wirtschaft leidet an Fortschrittsmüdigkeit

Frankfurt am Main ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Deutschland.
Frankfurt am Main ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Deutschland.
Frankfurt am Main ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Deutschland. Foto: picture alliance / SNS | SNS UG
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Deutschlands Wirtschaft leidet an Fortschrittsmüdigkeit

Das Fortschrittsfundament in Deutschland wird schmaler. Einige wenige Unternehmen generieren knapp die Hälfte des Produktivitätszuwachses. Das ist problematisch.

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Frankfurt am Main ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Deutschland. Foto: picture alliance / SNS | SNS UG
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