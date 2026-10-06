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Statistisches Bundesamt: Deutschlands Industrie: Inlandsaufträge brechen schlagartig ein

Statistisches Bundesamt: Deutschlands Industrie: Inlandsaufträge brechen schlagartig ein

Statistisches Bundesamt: Deutschlands Industrie: Inlandsaufträge brechen schlagartig ein

Manager und Lagerarbeiter schütteln sich die Hände, nachdem sie einen Vertrag in einem Logistikzentrum unterzeichnet haben || Modellfreigabe vorhanden. Deutsche Industrieaufträge sinken.
Manager und Lagerarbeiter schütteln sich die Hände, nachdem sie einen Vertrag in einem Logistikzentrum unterzeichnet haben || Modellfreigabe vorhanden. Deutsche Industrieaufträge sinken.
Auftragsvergabe (Symbolbild): Vor allem im Inland gehen die Bestellungen zurück. Foto: picture alliance / imageBROKER | Unai Huizi
Statistisches Bundesamt
 

Deutschlands Industrie: Inlandsaufträge brechen schlagartig ein

Die deutsche Wirtschaft kommt aus ihrem schweren Fahrwasser nicht heraus. Neue Zahlen zur Auftragslage der Industrie zeigen einen weiteren Abwärtstrend. Doch es gibt einen Sondereffekt.
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WIESBADEN. Die Auftragslage der deutschen Industrie hat sich im August eingetrübt. Der Wert der eingegangenen Bestellungen sank im Vergleich zum Vormonat um 10,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Verglichen mit dem Vorjahresmonat nahm der Auftragswert jedoch um 2,7 Prozent zu.

Für den starken Rückgang im August war vor allem der Rückgang von Bestellungen im Inland (minus 17,3 Prozent) verantwortlich. Die Auslandsaufträge gingen laut den Statistikern um 5,4 Prozent zurück. Dabei verzeichneten die Aufträge aus der Eurozone einen Rückgang von 5,4 Prozent, die Bestellungen von außerhalb der Eurozone gingen um 5,5 Prozent zurück.

Auftragseingang in der Industrie. Quelle: Statistisches Bundesamt.

Ein Industriesektor besonders ausschlaggebend

Die Wiesbadener Bundesbehörde verwies beim Rückgang der Aufträge im August auf einen Sondereffekt. Demnach war der Einbruch besonders auf den Bereich „Sonstiger Fahrzeugbau“, der den Bau von Flugzeugen, Schiffen, Zügen und Militärfahrzeugen erfasst, zurückzuführen. Hier sank die Auftragslage um 61,5 Prozent.

Dies folgt jedoch auf ein außergewöhnlich hohes Auftragsvolumen im Juli, bei dem sich Großaufträge im Schiff-, Schienenfahrzeug- und Flugzeugbau mehr als verdoppelt hatten. Die Auftragszahlen nähern sich nun wieder den Tiefstständen der vergangenen Jahre an.

Der reale Umsatz der Industrie im August 2026 blieb jedoch unverändert zum Vormonat. Verglichen mit dem Vorjahr nahm er leicht um 0,9 Prozent zu. (ng)

Auftragsvergabe (Symbolbild): Vor allem im Inland gehen die Bestellungen zurück. Foto: picture alliance / imageBROKER | Unai Huizi
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