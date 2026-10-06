Deutschlands Industrie: Inlandsaufträge brechen schlagartig ein

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WIESBADEN. Die Auftragslage der deutschen Industrie hat sich im August eingetrübt. Der Wert der eingegangenen Bestellungen sank im Vergleich zum Vormonat um 10,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Verglichen mit dem Vorjahresmonat nahm der Auftragswert jedoch um 2,7 Prozent zu.

Für den starken Rückgang im August war vor allem der Rückgang von Bestellungen im Inland (minus 17,3 Prozent) verantwortlich. Die Auslandsaufträge gingen laut den Statistikern um 5,4 Prozent zurück. Dabei verzeichneten die Aufträge aus der Eurozone einen Rückgang von 5,4 Prozent, die Bestellungen von außerhalb der Eurozone gingen um 5,5 Prozent zurück.

Ein Industriesektor besonders ausschlaggebend

Die Wiesbadener Bundesbehörde verwies beim Rückgang der Aufträge im August auf einen Sondereffekt. Demnach war der Einbruch besonders auf den Bereich „Sonstiger Fahrzeugbau“, der den Bau von Flugzeugen, Schiffen, Zügen und Militärfahrzeugen erfasst, zurückzuführen. Hier sank die Auftragslage um 61,5 Prozent.

Dies folgt jedoch auf ein außergewöhnlich hohes Auftragsvolumen im Juli, bei dem sich Großaufträge im Schiff-, Schienenfahrzeug- und Flugzeugbau mehr als verdoppelt hatten. Die Auftragszahlen nähern sich nun wieder den Tiefstständen der vergangenen Jahre an.

Der reale Umsatz der Industrie im August 2026 blieb jedoch unverändert zum Vormonat. Verglichen mit dem Vorjahr nahm er leicht um 0,9 Prozent zu. (ng)