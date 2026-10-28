Deutscher Versandhändler nimmt EU-Bürokratie auseinander

Anzeige

ZÖLLNITZ. Die Böttcher AG hat vor den Folgen der in der EU grassierenden Überregulierung gewarnt. „Aus sinnvoller Regulierung wird immer mehr Bürokratie mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken“, schrieb der Versandhändler mit Sitz im thüringischen Zöllnitz am Dienstag in einer Stellungnahme auf X. „Europa braucht nicht noch mehr Ankündigungen zum Bürokratieabbau – Europa muss endlich tatsächlich Bürokratie abbauen.“

Die Firma erwirtschafte mehr als eine Milliarde Euro Jahresumsatz, betreue rund zehn Millionen Kunden und habe mehr als 250.000 Produkte im Sortiment. Zunehmend erwiesen sich neue Vorgaben als Bürokratie-Dschungel. „Dafür braucht es nicht nur Juristen, Compliance-Mitarbeiter, Nachhaltigkeitsexperten und externe Berater“, klagte die Böttcher AG. Für die praktische Umsetzung der Regularien seien zusätzlich „Programmierer, Softwaretester, Datenschutz- und IT-Sicherheitsexperten sowie Mitarbeiter aus Produktmanagement, Einkauf, Qualitätsmanagement, Logistik und Verwaltung“ nötig.

Böttcher AG warnt!

Greenwashing-Regulierung: Europa reguliert sich selbst aus dem Wettbewerb Die Böttcher AG erwirtschaftet mehr als eine Milliarde Euro Jahresumsatz, betreut rund 10 Millionen Kunden und bietet mehr als 250.000 Produkte an. Wir unterstützen klare Regeln gegen Verbrauchertäuschung. Doch die neue Regulierung von Umweltaussagen zeigt beispielhaft, was in Europa zunehmend schiefläuft: Aus sinnvoller Regulierung wird immer mehr Bürokratie mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken. Besonders deutlich wird dies bei umsatzbezogenen Geldbußen. Umsatz ist nicht Gewinn. Bei Unternehmen mit hohen Umsätzen und niedrigen Margen kann eine am Umsatz bemessene Sanktion ein Vielfaches des Jahresgewinns erreichen. Mit Verhältnismäßigkeit hat das aus unserer Sicht immer weniger zu tun. Gleichzeitig müssen Unternehmen enorme Ressourcen einsetzen, um neue Vorgaben umzusetzen. Bei mehr als 250.000 Produkten geht es um Produkttexte, Bilder, Videos, Kennzeichnungen, Siegel und Umweltaussagen. All das muss geprüft, dokumentiert und rechtlich abgesichert werden. Dafür braucht es nicht nur Juristen, Compliance-Mitarbeiter, Nachhaltigkeitsexperten und externe Berater. Die praktische Umsetzung bindet auch Programmierer, Softwaretester, Datenschutz- und IT-Sicherheitsexperten sowie Mitarbeiter aus Produktmanagement, Einkauf, Qualitätsmanagement, Logistik und Verwaltung. Neue Vorschriften müssen schließlich nicht nur verstanden, sondern auch programmiert, getestet, in betriebliche Abläufe integriert und dauerhaft dokumentiert werden. Dieses Geld fehlt bei Investitionen, Innovation und Arbeitsplätzen. Die Greenwashing-Regulierung ist nur ein Beispiel. Produktsicherheit, Verpackungsrecht, Kennzeichnungspflichten, Garantie und Gewährleistung, Datenschutz, Verbraucherschutz sowie immer neue Dokumentations- und Nachweispflichten treffen Unternehmen gleichzeitig. Jede neue Regel wird für sich begründet. Die Gesamtbelastung trägt das Unternehmen. Europa spricht über Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau. Gleichzeitig wächst die Bürokratie Jahr für Jahr weiter. Besonders widersinnig: Unternehmen verzichten zunehmend selbst auf zutreffende Umweltaussagen, weil jede Aussage ein zusätzliches juristisches Risiko darstellen kann. Die Folge ist nicht mehr Transparenz, sondern weniger Information. Wer europäische Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit, Innovation und Investitionen bewegen will, darf ihnen nicht gleichzeitig immer mehr Ressourcen für Verwaltung und Haftungsvermeidung entziehen. Wir brauchen Regeln gegen echte Täuschung. Wir brauchen aber ebenso Verhältnismäßigkeit, Rechtssicherheit und einen realen Abbau von Bürokratie. Europa braucht nicht noch mehr Ankündigungen zum Bürokratieabbau – Europa muss endlich tatsächlich Bürokratie abbauen. — Böttcher AG (@BoettcherAG) October 27, 2026

Bürokratie bindet enorme Ressourcen

Zwar unterstütze der Versandhändler klare Regeln gegen Verbrauchertäuschung, doch die überbordende Bürokratie binde immer mehr Ressourcen – zum Schaden von Unternehmen. Besonders problematisch seien umsatzbezogene Geldbußen, da eine am Umsatz bemessene Sanktion bei Firmen mit hohen Umsätzen und niedrigen Margen ein Vielfaches des Jahresgewinns erreichen könne. „Mit Verhältnismäßigkeit hat das aus unserer Sicht immer weniger zu tun“, heißt es in der Stellungnahme.

Unternehmen müssten inzwischen enorme Ressourcen einsetzen, um die Vorgaben umzusetzen. „Dieses Geld fehlt bei Investitionen, Innovation und Arbeitsplätzen“, beklagte der Betrieb mit mehr als 700 Mitarbeitern. Die „Greenwashing-Regulierung“ sei nur ein Beispiel neben etwa dem Verpackungsrecht, dem Datenschutz, etwaigen Kennzeichnungspflichten und neuen Dokumentationspflichten. Während Europa von Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau spreche, wachse die Bürokratie jedes Jahr weiter an.

Böttcher AG stoppte bereits Europa-Expansion

Dass Unternehmen mittlerweile selbst auf zutreffende Umweltaussagen verzichteten, „weil jede Aussage ein zusätzliches juristisches Risiko darstellen kann“, ist aus Sicht der Böttcher AG „besonders widersinnig“. Die Folge dieses Mechanismus sei „nicht mehr Transparenz, sondern weniger Information“. Wer europäische Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Investitionen bewegen wolle, dürfe ihnen nicht gleichzeitig immer mehr Ressourcen entziehen, die für Verwaltung und Haftungsvermeidung aufgebracht werden müssten.

Erst im September hatte der Bürobedarfshändler angekündigt, seine geplante Europa-Expansion zu stoppen (JF berichtete). Damit würden bis zu 500 Millionen Euro Umsatz und bis zu 300 neue Arbeitsplätze wegfallen, wie ein Sprecher des Unternehmens mitgeteilt hatte. „Ausschlaggebend sind aus Sicht der Böttcher AG die zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa“, hieß es in einem Schreiben.

Das größte Problem sei „die Politik auf EU-Ebene“. Aber auch die deutsche Regierung reagiere nicht mit „verlässlichen und wachstumsfreundlichen Rahmenbedingungen“, sondern verschärfe die Situation zusätzlich. (rsz)