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„Greenwashing-Regulierung“: Deutscher Versandhändler nimmt EU-Bürokratie auseinander

„Greenwashing-Regulierung“: Deutscher Versandhändler nimmt EU-Bürokratie auseinander

„Greenwashing-Regulierung“: Deutscher Versandhändler nimmt EU-Bürokratie auseinander

Ein Mitarbeiter sortiert Waren bei einem Versandhändler ein. Das Gebäude der Böttcher AG wurde für rund 100 Millionen Euro errichtet. Die Böttcher AG ist ein deutscher Online-Händler für Bürobedarf.
Ein Mitarbeiter sortiert Waren bei einem Versandhändler ein. Das Gebäude der Böttcher AG wurde für rund 100 Millionen Euro errichtet. Die Böttcher AG ist ein deutscher Online-Händler für Bürobedarf.
Mitarbeiter der Böttcher AG: muss unzählige Vorschriften beachten. Foto: picture alliance/dpa | Bodo Schackow
„Greenwashing-Regulierung“
 

Deutscher Versandhändler nimmt EU-Bürokratie auseinander

Erst im September hatte die Böttcher AG ihre Europa-Expansion gestoppt. Jetzt rechnet der Versandhändler mit dem Bürokratie-Dschungel der EU ab. Während von Wettbewerbsfähigkeit die Rede ist, häuften sich die Vorgaben – zum Schaden der Unternehmen.
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ZÖLLNITZ. Die Böttcher AG hat vor den Folgen der in der EU grassierenden Überregulierung gewarnt. „Aus sinnvoller Regulierung wird immer mehr Bürokratie mit erheblichen wirtschaftlichen Risiken“, schrieb der Versandhändler mit Sitz im thüringischen Zöllnitz am Dienstag in einer Stellungnahme auf X. „Europa braucht nicht noch mehr Ankündigungen zum Bürokratieabbau – Europa muss endlich tatsächlich Bürokratie abbauen.“

Die Firma erwirtschafte mehr als eine Milliarde Euro Jahresumsatz, betreue rund zehn Millionen Kunden und habe mehr als 250.000 Produkte im Sortiment. Zunehmend erwiesen sich neue Vorgaben als Bürokratie-Dschungel. „Dafür braucht es nicht nur Juristen, Compliance-Mitarbeiter, Nachhaltigkeitsexperten und externe Berater“, klagte die Böttcher AG. Für die praktische Umsetzung der Regularien seien zusätzlich „Programmierer, Softwaretester, Datenschutz- und IT-Sicherheitsexperten sowie Mitarbeiter aus Produktmanagement, Einkauf, Qualitätsmanagement, Logistik und Verwaltung“ nötig.

Bürokratie bindet enorme Ressourcen

Zwar unterstütze der Versandhändler klare Regeln gegen Verbrauchertäuschung, doch die überbordende Bürokratie binde immer mehr Ressourcen – zum Schaden von Unternehmen. Besonders problematisch seien umsatzbezogene Geldbußen, da eine am Umsatz bemessene Sanktion bei Firmen mit hohen Umsätzen und niedrigen Margen ein Vielfaches des Jahresgewinns erreichen könne. „Mit Verhältnismäßigkeit hat das aus unserer Sicht immer weniger zu tun“, heißt es in der Stellungnahme.

Unternehmen müssten inzwischen enorme Ressourcen einsetzen, um die Vorgaben umzusetzen. „Dieses Geld fehlt bei Investitionen, Innovation und Arbeitsplätzen“, beklagte der Betrieb mit mehr als 700 Mitarbeitern. Die „Greenwashing-Regulierung“ sei nur ein Beispiel neben etwa dem Verpackungsrecht, dem Datenschutz, etwaigen Kennzeichnungspflichten und neuen Dokumentationspflichten. Während Europa von Wettbewerbsfähigkeit und Bürokratieabbau spreche, wachse die Bürokratie jedes Jahr weiter an.

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Böttcher AG stoppte bereits Europa-Expansion

Dass Unternehmen mittlerweile selbst auf zutreffende Umweltaussagen verzichteten, „weil jede Aussage ein zusätzliches juristisches Risiko darstellen kann“, ist aus Sicht der Böttcher AG „besonders widersinnig“. Die Folge dieses Mechanismus sei „nicht mehr Transparenz, sondern weniger Information“. Wer europäische Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Investitionen bewegen wolle, dürfe ihnen nicht gleichzeitig immer mehr Ressourcen entziehen, die für Verwaltung und Haftungsvermeidung aufgebracht werden müssten.

Erst im September hatte der Bürobedarfshändler angekündigt, seine geplante Europa-Expansion zu stoppen (JF berichtete). Damit würden bis zu 500 Millionen Euro Umsatz und bis zu 300 neue Arbeitsplätze wegfallen, wie ein Sprecher des Unternehmens mitgeteilt hatte. „Ausschlaggebend sind aus Sicht der Böttcher AG die zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa“, hieß es in einem Schreiben.

Das größte Problem sei „die Politik auf EU-Ebene“. Aber auch die deutsche Regierung reagiere nicht mit „verlässlichen und wachstumsfreundlichen Rahmenbedingungen“, sondern verschärfe die Situation zusätzlich. (rsz)

Mitarbeiter der Böttcher AG: muss unzählige Vorschriften beachten. Foto: picture alliance/dpa | Bodo Schackow
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