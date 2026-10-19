Deutsche Industrie wandert ins Ausland ab

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BERLIN. Etwa jedes fünfte (21 Prozent) Industrieunternehmen hat laut einer aktuellen Umfrage angegeben, Kapazitäten ins Ausland zu verlagern. Elf Prozent sind dabei, gesamte Produktionsstätten abzubauen, wie aus einer Forsa-Befragung im Auftrag der Restrukturierungsberatung hervorgeht, über die das Handelsblatt berichtet. Unter den Großunternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen sind es 31 Prozent, die planen ihre Produktionsstätten zu verlagern oder dies bereits getan haben.

Befragt wurden 150 Geschäftsführer aus der deutschen Automobilbranche, dem Maschinen- und Anlagenbau und energieintensiven Branchen. Die Restrukturierungsberatung FTI Andersch gab zudem an, dass mittlerweile 42 Prozent der Großunternehmen ein Restrukturierungsprogramm durchlaufen, um Kosten einzusparen und ihre Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

„Der Druck auf Geschäftsführer war nie so hoch wie seit Corona“, sagte FTI-Chef Christian Säuberlich dem Handelsblatt. „Die Unternehmer warten nicht mehr auf eine Veränderung der Rahmenbedingungen.“ An den Nettoinvestitionen ließe sich erkennen, dass die Unternehmen teilweise „nahe am Substanzverzehr“ seien.

Unsicherheit als Normalzustand in der deutschen Industrie

Auch die Erwartungshaltung der Unternehmen verschlechterte sich im Vergleich zum vergangenen Jahr. Gingen 2025 noch rund 50 Prozent der Befragten von einer Verbesserung der Geschäftslage aus, sind es aktuell nur noch 26 Prozent. Eine Mehrheit von 65 Prozent rechnet mit einer gleichbleibenden Wirtschaftslage.

Gerade die hohen Produktionskosten, etwa durch Energie und Löhne, werden von den Unternehmern als größte Belastung gesehen. 83 Prozent gaben an, dass die Kosten einen großen bis sehr großen Einfluss auf ihre Entscheidung haben, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. In der Autoindustrie waren es sogar 100 Prozent.

Seit Anfang 2025 haben acht Prozent der Befragten ihre Produktionskapazitäten in Deutschland reduziert. Für die kommenden 12 Monate planen dies 13 Prozent. (ng)