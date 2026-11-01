Der nächste blinde Fleck der Finanzmärkte

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Wenn zwei internationale Institutionen zeitgleich in ihren Prüfberichten einem Marktsegment des Kapitalmarktes eine besondere Abhandlung widmen, dürfte das Gründe haben. So geschehen im Bericht der EZB zur Finanzstabilität und dem Bericht über Anfälligkeiten im Sektor der Privatkredite (Private Debt) des in Basel ansässigen Finanzstabilitätsausschusses (FSB) – einer Organisation, die eng mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zusammenarbeitet. Und auch der Präsident der deutschen Finanzaufsicht Bafin, Mark Branson, warnte schon im Mai vor Risiken von Private-Debt-Fonds gerade für Privatkunden, die in Form von ELTIFs (European Long Term Investment Funds) in diesem Segment ihre Ersparnisse angelegt haben. Was war geschehen?

Blackrock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hatte einen Monat zuvor die Rücknahme von Anteilen seines HPS Corporate Lending Fund (HLEND) begrenzt. Als Anbieter von Private-Debt-Fonds ist er ein Investment-Vermittler, der Kapital von Banken und Versicherungen sowie neuerdings auch von Privatkunden einsammelt, um damit Firmenkredite an nicht börsennotierte, zumeist mittelständische Firmen zu vergeben. Die Kreditnehmer verwenden die Darlehen, um langfristige Investments wie Firmenaufkäufe oder andere Erweiterungen abseits der Banken zu finanzieren. Wollen Kapitalanleger ihre Einlage abziehen, müssen die Anteile an die Fonds zurückgegeben werden, da sie nicht an öffentlichen Börsen gehandelt werden.

Damit benötigen die Verwalter aber Liquidität, die aufgrund der langfristigen Projektbindungen und der überaus illiquiden Unternehmenskredite nicht ohne weiteres und in großem Umfang auf die Schnelle verfügbar gemacht werden kann. Deshalb besteht die Gefahr einer Zahlungskrise. Fonds berücksichtigen dieses Problem, indem Anleger entweder über eine feste Laufzeit von sieben bis zehn Jahren gebunden sind (geschlossene Fonds) oder Auszahlungen zu quartalsweisen Rückkauf­angeboten auf eine maximal vorgegebene Höhe beschränkt werden (Intervall-Liquidität).

Privatkredite entwickeln sich zum Billionenmarkt

Beim HLEND-Fonds von Blackrock wollten Anleger im ersten Quartal 2026 Anteile im Umfang von 9,3 Prozent des Fondsvermögens zurückgeben, was die Verwalter offensichtlich bei der Liquidierung von Vermögenswerten vor Probleme stellte. Daraufhin wurde die Rücknahme gemäß den Fondsbedingungen auf die maximale Höhe von fünf Prozent des Fondsvermögens limitiert.

Seit März ist es der dritte Private-Debt-Fonds, der in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist. Infolge der fehlenden Börsennotierung zeigen sich die Probleme an niedrigen Rückgabepreisen der Anteile und/oder sinkenden Aktienkursen der Fondsanbieter. Anlass der Krisenstimmung war der KI-Schock für die Softwarebranche, der nicht nur dort die Aktienkurse einbrechen ließ. Denn aufgrund planbarer, wiederkehrender Lizenzerlöse war eine Kreditvergabe durch die Private-Debt-Fonds an diese Firmen nur vermeintlich sicher. So soll etwa ein Sechstel der Anlagen aus dieser Branche kommen.

Zwar hat sich derzeit die Situation wieder beruhigt. Dennoch steht die Frage weiterhin im Raum, inwiefern dieses Segment ein Stabilitätsrisiko für den gesamten Anleihemarkt darstellt und ggf. eine erneute Finanzkrise auslösen könnte. Nach Angaben der BIZ stieg das Volumen auf dem Private-Credit-Markt von 100 Milliarden Dollar 2010 auf 2,2 Billionen Dollar 2025. Hintergrund ist die steigende Kreditnachfrage seitens mittelständischer Unternehmen. Durch den Abbau von Mittelstandsbanken und erhöhte Regulierungsanforderungen nach Basel III als Reaktion auf die globale Finanzkrise von 2007/2008 wurde auf den Nicht-Bankenmarkt für Darlehen ausgewichen. Zudem ist der Anleihemarkt für mittelständische Unternehmen eher verschlossen.

Mehrere Faktoren erhöhen das Risiko

Über Private-Debt-Fonds ist die Darlehensaufnahme einfacher, schneller, und es werden flexiblere Konditionen geboten. Auf der Seite des Kreditangebotes wurden die Fonds auch für Privatanleger aufgrund von Steuervorteilen und Renditen von bis zu zehn Prozent bzw. hohen Aufschlägen von vier bis acht Prozentpunkten auf den Euribor-Zinssatz bei scheinbar überschaubaren Risiken gerade in der Niedrigzinsphase von 2008 bis 2022 attraktiv. Während die Umstellung der Firmenfinanzierung in den USA in vollem Gange ist, stehen Asien und Europa eher am Anfang.

Derweil machen in den USA Unternehmensfinanzierungen über Private-Debt-Fonds bereits ca. 20 Prozent aus. Hingegen ist der Anteil in Europa nach Angaben der Rating­agentur Creditreform noch relativ gering, aber seit 2020 von fünf auf neun Prozent gewachsen.

Neben dem Illiquiditätsrisiko gibt es eine Reihe weiterer Faktoren, die zur Einschätzung des Private-Debt-Markts herangezogen werden sollten. Hierzu zählen zunächst die Ausfallraten der Unternehmenskredite, die mit 1,6 bis 4,7 Prozent angegeben werden. Allerdings ist der Anteil notleidender Kredite (Zahlungsverzug seit mehr als 90 Tagen) von gut vier auf knapp neun Prozent zuletzt deutlich gestiegen. Umschuldungen beschönigen diese Daten zusätzlich. Jedoch seien Privatkredite generell vorrangig besichert, was die effektiv erzielbare Insolvenzquote stärker absichern würde, so Nayef Perry, Geschäftsführer bei Hamilton Lane, einer der global größten Gesellschaften im Bereich der Privatkreditmärkte.

Banken und Fonds rücken enger zusammen

Hinzu käme der hohe Eigenkapitalanteil der Kreditnehmer bei Unternehmenskäufen von 49 Prozent, was historisch hoch sei. Robert Fauber, Chef der Rating-Agentur Moody’s, stellt wiederum den hohen Anteil von mehr als einem Viertel der Kredite mit einem Rating von Caa1 (Zahlungsausfall: sehr hoch) oder darunter heraus.

Eine weitere Finanzkennziffer ist der Zinsdeckungsgrad, der angibt, wie oft ein Unternehmen seine anfallenden Zinsen aus dem laufenden operativen Gewinn zahlen kann. Ein Wert von zwei bedeutet, dass der operative Gewinn doppelt so hoch ist wie die Zinskosten. Diese Ziffer sei – im Gegensatz zur Gesamtwirtschaft – seit 2021 bei Privatkreditnehmern nur leicht gesunken. Die teils gegensätzlichen Wertungen korrespondieren mit einer generellen Intransparenz, die diesen Markt beherrscht und zum Vertrauensrisiko werden lässt. Die fehlende Börsenlistung der Fonds macht eine Marktbewertung sehr schwierig.

Hinzu kommen teils sehr komplexe Kreditverträge, die das tatsächliche Verschuldungsniveau laut Moody‘s verschleiern können. Während finanzielle Schwierigkeiten von Anleiheemittenten zeitnah über Ratingabstufungen oder Pflichtmeldungen öffentlich werden, fehlen in den Privatkreditmärkten diese Informationskanäle. Undurchsichtige Kreditstandards, Kredite mit endfälligen Zinsen, die Zahlungsschwierigkeiten der Schuldner aufschieben, oder eine Beleihung der Kreditportfolios (Hebelung) seitens der Fonds wirken risikosteigernd.

Droht nun eine neue Finanzkrise durch Privatkredite?

Der Finanzstabilitätsausschuss FSB betont zudem Risiken, die aus vielfältigen Verflechtungen in der Kreditwirtschaft entstünden. So haben Blackrock und die Citigroup erst kürzlich einen gemeinsamen Private-Debt-Fonds angekündigt, bei dem die Investmentgesellschaft für das Anlagekapital sorgt und die Bank ihr Netzwerk bereitstellt, um potentielle Kreditnehmer und Projekte zu finden. Banken, Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften werden in diesem Sektor zunehmend verflochten – Risiken damit grenzüberschreitend.

Der bisherige Aufsichtsrahmen ist hierfür nicht ausgelegt. Und ob zukünftig überhaupt ein Interesse an einer Regulierung besteht, ist angesichts eines Dilemmas fraglich. Denn einerseits will man mit Blick auf Erfahrungen aus der globalen Finanzmarktkrise tendenzielle Risiken hoch verschuldeter Unternehmen aus den Bilanzen der Banken fernhalten, weshalb die Private-Debt-Vehikel sehr nützlich sind.

Würde man hingegen hohe Regulierungshürden einziehen, gingen diese Kredite wieder an die Banken zurück oder würden von alternativen Schattenbanken ohne Aufsicht (Hedgefonds, Crowdfunding-Firmen) übernommen. Doch ohne Transparenzvorgaben und Aufsicht ähnelt die Situation der der Finanzaufseher vor 2007 – man wusste wenig Konkretes über die Käufer verbriefter Hypothekenkredite und noch weniger über mögliche Risiken für die Finanzstabilität – bis die Finanzmarktkrise 2007 ihren Lauf nahm.

Prof. Dr. Dirk Meyer lehrt Ökonomie an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg.