Der „Gebäudetyp E“ enttäuscht Erwartungen der Baubranche

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) setzt Hoffnungen in den „Gebäudetyp E“, die Baubranche bleibt skeptisch. Foto: picture alliance/dpa | Elisa Schu

Die Bundesregierung will das Bauen in Deutschland günstiger machen. Mit dem neuen „Gebäudetyp E“ soll eigentlich leichter gebaut werden. Ein erster Gesetzesentwurf liegt vor. Doch es gibt massive Probleme.