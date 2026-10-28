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Immobilienkrise: Der „Gebäudetyp E“ enttäuscht Erwartungen der Baubranche

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Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) setzt Hoffnungen in den "Gebäudetyp E", die Baubranche bleibt skeptisch.
Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) setzt Hoffnungen in den "Gebäudetyp E", die Baubranche bleibt skeptisch.
Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) setzt Hoffnungen in den „Gebäudetyp E“, die Baubranche bleibt skeptisch. Foto: picture alliance/dpa | Elisa Schu
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Der „Gebäudetyp E“ enttäuscht Erwartungen der Baubranche

Die Bundesregierung will das Bauen in Deutschland günstiger machen. Mit dem neuen „Gebäudetyp E“ soll eigentlich leichter gebaut werden. Ein erster Gesetzesentwurf liegt vor. Doch es gibt massive Probleme.

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Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) setzt Hoffnungen in den „Gebäudetyp E“, die Baubranche bleibt skeptisch. Foto: picture alliance/dpa | Elisa Schu
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