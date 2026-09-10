Defizit der Pflegekassen wird für Gutverdiener zum Problem

Die Pläne für die Finanzierung der Pflegekassen der damaligen Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) dürften künftig Gutverdiener belasten (Archivbild). Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Der Pflegeversicherung geht das Geld aus. Für 2027 rechnet der GKV-Spitzenverband mit einer Finanzlücke von zehn Milliarden Euro. Die Bundesregierung plant deshalb, neue Belastungen für Beitragszahler zu forcieren. Vor allem Gutverdiener und Kinderlose könnten künftig deutlich höhere Beiträge zahlen müssen.