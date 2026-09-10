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Zehn-Milliarden-Loch: Defizit der Pflegekassen wird für Gutverdiener zum Problem

Zehn-Milliarden-Loch: Defizit der Pflegekassen wird für Gutverdiener zum Problem

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Die Pläne für die Finanzierung der Pflegekassen der damaligen Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) dürften künftig Gutverdiener belasten (Archivbild).
Die Pläne für die Finanzierung der Pflegekassen der damaligen Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) dürften künftig Gutverdiener belasten (Archivbild).
Die Pläne für die Finanzierung der Pflegekassen der damaligen Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) dürften künftig Gutverdiener belasten (Archivbild). Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
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Defizit der Pflegekassen wird für Gutverdiener zum Problem

Der Pflegeversicherung geht das Geld aus. Für 2027 rechnet der GKV-Spitzenverband mit einer Finanzlücke von zehn Milliarden Euro. Die Bundesregierung plant deshalb, neue Belastungen für Beitragszahler zu forcieren. Vor allem Gutverdiener und Kinderlose könnten künftig deutlich höhere Beiträge zahlen müssen.

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Die Pläne für die Finanzierung der Pflegekassen der damaligen Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) dürften künftig Gutverdiener belasten (Archivbild). Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
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