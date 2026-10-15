Darum wäre eine Steuer auf KI-Umsätze problematisch

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Bundesdigitalminister Karsten Wildberger erwägt, künftig Umsätze zu besteuern, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Deutschland erzielt werden. Entstünden hierzulande Wachstum und Wertschöpfung, müssten folglich auch entsprechende Steuern anfallen. „Den extrem hohen Umsatz mit dieser Technologie müssen wir besteuern“, erklärte Wildberger jüngst im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Betroffen von einer solchen Abgabe könnten sowohl deutsche Unternehmen als auch international tätige Unternehmen sein, die im KI-Sektor arbeiten.

Auch auf internationaler Ebene wird die Besteuerung von Umsätzen aus KI, zunehmend gefordert. Unter anderem von prominenten Persönlichkeiten aus dem Technologiesektor wie Bill Gates. Der Microsoft-Gründer fordert seit Jahren, Roboter und KI-Leistungen zu besteuern, damit sich der Ersatz von Menschen durch Maschinen weniger lohnt. So könnten im Endeffekt Arbeitsplätze geschützt werden.

Wildberger erwartet, dass KI langfristig zwar wohl mehr Beschäftigung schaffen wird, allerdings in anderen Berufen als heute. Wer seine Stelle verliert, muss umgeschult werden. Der Wechsel in zukunftssichere Bereiche müsse finanziert werden. Hier könnten die Einnahmen aus der Besteuerung der KI-Umsätze zum Einsatz kommen. Konkret ist der Vorstoß bislang nicht. Weder Steuersatz noch Bemessungsgrundlage liegen vor. Ein Gesetzentwurf existiert nicht. Offen bleibt auch, wer genau zahlen soll.

Umsatz statt Gewinn, und warum das der falsche Weg ist

Auch wenn der Arbeitsmarkt theoretisch durch die Einführung der neuen Abgabe gestärkt werden könnte, gibt es dennoch starke Kritik an den Ideen von Wildberger. Vor allem, weil eine Abgabe auf den Umsatz auf die Einnahmen eines Unternehmens zugreifen würde, ganz gleich, ob am Ende ein Gewinn übrig bleibt. Mit einer generellen Umsatzsteuer würden Unternehmen selbst dann zur Kasse gebeten, wenn sie Verluste schreiben.

Die großen deutschen Technologiekonzerne wie SAP, Siemens oder die Deutsche Telekom, die im globalen Wettbewerb um Marktanteile ringen, würden finanziell in die Ecke gedrängt. In der Folge wären auch jene Unternehmen betroffen, die in die Lieferketten und Strukturen dieser Konzerne integriert sind. Das würde vor allem die eher kleinen und mittelständischen deutschen Betriebe hart treffen, die KI-Anwendungen aktuell zur Effizienzsteigerung am dringendsten benötigen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Durchdringung bislang noch nicht besonders groß. So nutzten 2025 erst 26 Prozent der Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten KI. Bitkom kommt für 2026 auf 41 Prozent, berücksichtigt allerdings erst Unternehmen ab 20 Beschäftigten und verwendet einen weiter gefassten KI-Begriff.

Konzerne werden die Abgabe an die Kunden weiterreichen

Dass die Steuer bei den Konzernen hängen bleiben würde, ist zweifelhaft. Zumindest die Erfahrungen mit europäischen Digitalsteuern sprechen dagegen. Als Österreich 2020 eine Abgabe von fünf Prozent auf Online-Werbeerlöse einführte, schlug Google exakt diese fünf Prozent auf die Rechnungen seiner Werbekunden auf. Amazon gab die französische Digitalabgabe von drei Prozent ebenfalls an die Händler auf seiner Plattform weiter. In Deutschland könnten die Anbieter die Kosten über höhere Lizenzgebühren und teurere API-Zugänge weiterreichen. Über solche Programmierschnittstellen binden Firmen fremde KI-Modelle in ihre eigene Software ein.

Hinzu kommt: Wenn die Automatisierung der Wirtschaft und die Integration von KI-Anwendungen durch die Umsatzabgabe verlangsamt werden, könnte dies die deutsche Wirtschaft im Rennen um die KI-Vorherrschaft am Ende nur noch weiter zurückwerfen. Schon heute ist der Abstand zu anderen großen Volkswirtschaften erheblich. Insbesondere mit Blick auf die Investitionen wird dies erkennbar.

Laut dem AI-Index der Universität Stanford flossen in den USA im vergangenen Jahr knapp 286 Milliarden US-Dollar privates Kapital in KI-Firmen. In Deutschland waren es nur knapp vier Milliarden US-Dollar. Das entspricht rund einem Siebzigstel des US-amerikanischen Investitionsvolumens. In China beliefen sich die privaten Investitionen im vergangenen Jahr auf 12,4 Milliarden US-Dollar.

Diese weitere Herausforderung könnte die KI-Umsatzsteuer mit sich bringen

Außerdem würde sich, falls die Steuer tatsächlich umgesetzt wird, die Frage stellen, was überhaupt als KI-Umsatz definiert werden kann. Worauf genau soll die Umsatzsteuer am Ende erhoben werden? Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen stecken heute quasi überall drin: in Unternehmenssoftware für Buchhaltung, Einkauf und Lagerverwaltung, in Suchmaschinen und Industriemaschinen. Der Fiskus müsste festlegen, ab wann genau ein Produkt steuerpflichtig wird.

Wie schwer das werden dürfte, zeigt der Blick auf die übergeordnete europäische KI-Verordnung, den sogenannten „AI-Act‟. Dabei handelt es sich um das weltweit erste verbindliche, umfassende Gesetz zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz. Artikel 3 dieses Gesetzes beschreibt ein KI-System anhand bestimmter vager Merkmale. Ausgehend von der Autonomie über die Anpassungsfähigkeit bis hin zur Fähigkeit, aus Eingaben Ergebnisse abzuleiten. Weil die Grenze zu gewöhnlicher Software unscharf blieb, legte die EU-Kommission im Februar 2025 Auslegungsleitlinien nach. Verbindlich sind diese jedoch nicht. Somit bleibt der Rechtsrahmen weiterhin wackelig. Das letzte Wort hat der Europäische Gerichtshof.

Konflikt mit den USA möglich

Bereits jetzt steht daher fest: Die Einführung einer KI-Umsatzsteuer in der Bundesrepublik wäre angesichts der Definitionsfragen eine Einladung zu Rechtsstreitigkeiten. So könnten Anbieter Produkte umetikettieren oder Erlöse über ausländische Gesellschaften verbuchen. Die Steuer auf KI-Umsätze könnte somit zu Gutachten, Klagewellen und am Ende zu einem riesigen Berg zusätzlicher Bürokratie führen.

Problematisch ist zudem, dass die Einführung einer nationalen Besteuerung von KI-Umsätzen die geopolitischen und handelspolitischen Beziehungen mit den USA stark verschlechtern könnte. Ende Juni drohte US-Präsident Donald Trump europäischen Staaten mit Zöllen von 100 Prozent auf sämtliche Exporte in die USA, falls sie tatsächlich Digitalsteuern beschließen sollten. Da die USA nach China Deutschlands zweitwichtigster globaler Handelspartner sind, könnte dies gravierende Auswirkungen auf die ohnehin schon fragile Stabilisierung der deutschen Wirtschaftsleistung haben.