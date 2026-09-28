Bosch will Werk in Nürnberg halbieren

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GERLINGEN. Der deutsche Technologiekonzern Bosch hat weiteren Stellenabbau angekündigt. Das Unternehmen plant, bis 2029 etwa 900 Angestellte im Werk Nürnberg zu entlassen, wie ein Sprecher des Konzerns mitteilte. Damit verliert das Werk in der fränkischen Stadt bis 2029 etwa die Hälfte seiner aktuell 1.800 Mitarbeiter.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte Bosch angekündigt, von 2025 bis 2030 etwa 22.000 Arbeitnehmer entlassen zu wollen – den Großteil davon aus dem Zuliefergeschäft Mobility in Deutschland (JF berichtete). Ende 2026 hatte der Konzern bereits etwa 6.500 Mitarbeiter weniger als im Vorjahr.

Das Unternehmen begründet die nun angekündigten Stellenstreichungen mit dem zunehmenden Wettbewerbs- und Preisdruck aus China. Während weltweit der Automarkt stagniere, sinke er in Europa sogar. Für das Werk Nürnberg sei das besonders verheerend, weil dort hauptsächlich Teile für Brennstoffzellen und den Verbrennungsmotor hergestellt würden.

Zugleich versprach Bosch, den Stellenabbau sozialverträglich gestalten zu wollen. „Diese Entscheidung fällt uns überaus schwer, da sie für unser engagiertes Team in Nürnberg tiefgreifende Auswirkungen hat. Wir müssen jedoch unsere Strukturen an das veränderte Marktumfeld anpassen und unsere Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. (st)