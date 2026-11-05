BMW: Bruttogewinne schrumpfen um mehrere Milliarden

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MÜNCHEN. Beim Autohersteller BMW setzt sich der Abwärtstrend weiter fort. Der Gewinn des Konzerns vor Zinsen und Steuern fiel zwischen Januar und September 35,2 Prozent niedriger aus als im Vorjahreszeitraum. Laut dem aktuellen Quartalsbericht sank der Bruttogewinn somit um 2,8 Milliarden Euro.

Besonders stark sanken die Gewinne durch den Automobilverkauf. Der Rückgang in dem Hauptverkaufsbereich des Produzenten um 43,8 Prozent macht bereits 2,2 Milliarden Euro der verringerten Gewinne aus. Die anderen Verkaufsbereiche wie „Motorräder“ (minus 3,3 Prozent) oder „Finanzdienstleistungen“ (minus 13,2 Prozent) waren deutlich weniger stark betroffen.

Insgesamt zeigen die neuen Geschäftszahlen eine Verringerung des Nettogewinns im bisherigen Jahr um 24,4 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Somit zahlte der Konzern auch 536 Millionen Euro weniger Steuern auf sein Konzernergebnis.

Die negative Absatzentwicklung führt der Konzern auf die schlechte Marktlage in China zurück, welche zu „einem deutlichen Rückgang der Auslieferungen“ führe. Dies resultiere aus den chinesischen Förderungskürzungen für Elektro-Autos sowie der anhaltenden Konsumzurückhaltung in China. Dies spiegle den sich in diesem Jahr „stark negativ entwickelnden“ chinesischen Gesamtmarkt wider. Hier lag der Rückgang bei 21,8 Prozent.

BMW-Verluste sind keine Ausnahme

Damit schließt sich die Entwicklung des Münchner Autowerks nahtlos an den vorangegangenen Vierteljahresbericht an. Bereits im Juli meldete BMW einen Gewinneinbruch von 35 Prozent im Vergleich zum Quartal des Vorjahres (JF berichtete). Kurz zuvor hatte der Konzern angekündigt, 8.000 Stellen abzubauen.

Auch Audi hatte kürzlich hohe Gewinneinbrüche gemeldet. Im dritten Quartal gab der Autobauer einen um 87 Prozent verringerten Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an (JF berichtete). (ng)