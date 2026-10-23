Berlin sollte bauen statt klauen

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Linke, Grüne und SPD in Berlin haben sich auf ein Sondierungspapier geeinigt. Kernstück ist die Vergesellschaftung privater Wohnungskonzerne, die mehr als 10.000 Wohnungen in der Stadt besitzen. Alles oberhalb dieser Grenze soll gegen Entschädigung in eine Anstalt öffentlichen Rechts übergehen. Nach Angaben der Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp geht es um rund 160.000 Wohnungen. Die Summe, die für die Entschädigungen anfallen soll, liegt bei 16 Milliarden Euro. Erklärtes Ziel der Vergesellschaftungen ist es, die Mietsteigerungen zu begrenzen.

Genau hier setzt die Kritik des Wirtschaftsrats der CDU an. In einer Modellrechnung, die der Rheinischen Post vorliegt, hat der Verband durchgerechnet, was erreicht werden könnte, wenn das Geld stattdessen für den Neubau eingesetzt werden würde. Das Ergebnis: Mit den 16 Milliarden Euro ließen sich rund 51.000 Wohnungen in konventioneller Bauweise errichten. Mit Unterstützung durch die Regierung, etwa in Form vereinfachter Baustandards, also weniger Vorgaben bei Dämmung und Ausstattung, wären es etwa 68.000. Würde das Land Berlin nur ein Drittel der Kosten als Förderung zuschießen und den Rest privaten Bauherren überlassen, könnten sogar bis zu 205.000 Wohnungen entstehen. Das wären mehr Wohnungen, als überhaupt enteignet werden sollen.

Der entscheidende Unterschied: Die 160.000 Wohnungen, die vergesellschaftet werden sollen, existieren bereits. Nach dem Eigentümerwechsel gäbe es keine einzige Wohnung mehr als zuvor. Vor diesem Hintergrund werden die Vergesellschaftungspläne der neuen Koalition stark kritisiert. Wirtschaftsrats-Generalsekretär Wolfgang Steiger warf den künftigen Koalitionspartnern im Gespräch mit der Rheinischen Post vor, „unverhohlen die Axt an das Fundament unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung: das Eigentum“ zu legen. Steiger führte weiter aus, dass die Linke, flankiert von Grünen und SPD, in der Hauptstadt den Systembruch wage. „In Deutschland wird gut 40 Jahre nach dem Scheitern des real existierenden Sozialismus wieder ernsthaft an Enteignungen gearbeitet.“

Das Problem liegt woanders

Letztlich lässt sich festhalten: Die Vergesellschaftungspläne, die von der Linken eingebracht wurden, greifen zu kurz. Sie sollen Mietsteigerungen verhindern, gehen aber nicht das tieferliegende Problem, den gewaltigen Wohnungsmangel in der Bundeshauptstadt, an.

Wie dringend die Stadt neue Wohnungen braucht, zeigen die aktuellen Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Im Jahr 2025 wurden in Berlin nur noch 11.027 Wohnungen fertiggestellt. Damit hält der Negativtrend an, der sich seit mehreren Jahren abzeichnet. Im Vor-Pandemie-Jahr wurden noch 18.999 Wohnungen fertiggestellt, 2020 waren es 16.337 und 2021 noch 15.870. 2022 entspannte sich der Abwärtstrend leicht (17.310 Wohnungen), bevor erneut ein mehrjähriger Einbruch einsetzte, der bis heute anhält. 2023 wurden 15.965 Wohnungen fertiggestellt, 2024 waren es 15.362.

Nach rund 11.000 fertiggestellten Wohnungen im vergangenen Jahr erwartet die Senatsverwaltung für 2026 sogar nur noch rund 6.500 Fertigstellungen, bezogen auf die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Die rückläufigen Fertigstellungszahlen sind durchaus bedrückend, denn der Senat beziffert den Bedarf für die Jahre 2026 bis 2040 auf 211.000 Wohnungen.

Die Folgen dieser Lücke spüren vor allem Wohnungssuchende. Sie finden keinen Wohnraum beziehungsweise müssen aufgrund der Angebotslücke und des daraus resultierenden Nachfrageüberhangs höhere Mieten hinnehmen. Letztlich tragen die Vergesellschaftungspläne – weil dadurch keine neuen Wohnungen entstehen – indirekt auch dazu bei, dass die Mieten steigen.

Pläne haben gewaltigen Haken

Auch die Höhe der Entschädigungen, die das Land Berlin den Wohnungsunternehmen für die 160.000 Wohnungen zahlen wird, spielt eine zentrale Rolle. Dieser Faktor könnte am Ende ebenfalls, anders als geplant, zu steigenden Mieten beitragen. Der Zusammenhang: Die Entschädigungssumme muss so niedrig wie möglich ausfallen. Je näher sie am tatsächlichen Marktwert der Wohnungen liegt, desto schwieriger wird es für die Linke, ihr Wahlversprechen sinkender Mieten einzuhalten. Denn irgendwie muss dieses Vorhaben finanziert werden.

Dass die Wohnungsunternehmen, die logischerweise profitabel wirtschaften wollen, ihre Wohnungen unter dem Marktwert abgeben, ist sehr unwahrscheinlich. Wie die Experten des Landesrechnungshofs vor Kurzem deutlich machten, würde eine Entschädigung unterhalb des Marktwerts bedeuten, dass die Unternehmen auf Milliarden Euro ihrer Vermögenswerte verzichten müssten.

Konstantin Kholodilin, Wohnungsmarktforscher am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), warnte vor diesem Hintergrund in einer Stellungnahme davor, dass Mieterhöhungen drohen könnten, wenn die Bestände zum Marktpreis erworben würden. Der Grund: die Stadt könnte die dafür aufgenommenen Milliardenkredite anderweitig kaum bedienen.

Hamburg und Austin zeigen Berlin, wie es gehen kann

Durch die Umsetzung der Vergesellschaftungspläne begibt sich Berlin in ein Geflecht aus potenziellen Risiken und Hürden, die am Ende steigende Mieten zur Folge haben könnten. Das Vorhaben droht nach hinten loszugehen. Würde man stattdessen den Neubau mit Landesmitteln und gelockerten Baustandards fördern und den Markt freier wirtschaften lassen, ließe sich deutlich mehr erreichen. Das zeigen auch konkrete Beispiele aus anderen Metropolen.

Wie eine konsequente Neubaupolitik in der Praxis aussieht, zeigt unter anderem Hamburg. 2011 haben sich Senat, Bezirke und Wohnungswirtschaft im „Bündnis für das Wohnen“ zusammengefunden und auf feste Zielzahlen geeinigt. Seit 2017 hat man sich darauf verständigt, jährlich 10.000 Baugenehmigungen zu erteilen und 3.000 geförderte Neubauwohnungen zu bewilligen. In den vergangenen 15 Jahren wurden so rund 145.000 Wohnungen genehmigt und mehr als 110.000 fertiggestellt, darunter über 30.000 Sozialwohnungen. Bürgermeister Peter Tschentscher führte den gedämpften Anstieg der Bestandsmieten von nur 1,3 Prozent in den Jahren 2018 und 2019 in einem Spiegel-Gespräch im Jahr 2020 ausdrücklich auf das größere Angebot zurück.

Auch ein Beispiel aus den USA verdeutlicht, wie effizient der Neubau die Wohnkosten senken kann. In Austin, der Hauptstadt von Texas, explodierten die Mieten während der Corona-Jahre aufgrund eines massiven Zuzugs. Die Antwort war ein beispielloser Bauboom. Zwischen April 2020 und Juli 2025 wuchs das Wohnungsangebot im Großraum der Stadt um mehr als 20 Prozent. Insgesamt entstanden rund 211.000 Einheiten. Die Mieten sanken daraufhin 2023 um etwa sechs Prozent und in den beiden Folgejahren um jeweils rund vier Prozent, während sie in den meisten anderen US-Metropolen weiter stiegen. Die Lektion ist einfach: Wo genug gebaut wird, fallen die Preise. Ohne Mietendeckel und ohne Enteignung.