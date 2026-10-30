Beim Windkraftausbau auf hoher See herrscht Flaute

Die Politik setzt auf Windkraft, doch gerade der Windparkausbau stockt (Symbolbild). Foto: picture alliance / Zoonar | Thomas Keeble

Die Offshore-Windkraft sollte zur tragenden Säule der Energiewende werden. Doch der Ausbau stockt. Seit zwei Jahren wurden keine neuen Projekte mehr vergeben. Auch milliardenschwere Windparks, die bereits in Planung sind, stehen auf der Kippe. Was ist da los?