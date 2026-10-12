Audi stürzt weiter ab: Absatz bricht um ein Drittel ein

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INGOLSTADT. Der deutsche Autobauer Audi hat im dritten Quartal 2026 einen massiven Absatzeinbruch verzeichnet. Von Juli bis September lieferte die VW-Tochter weltweit nur noch 314.905 Fahrzeuge ihrer Kernmarke aus. Das entspricht einem Rückgang um 19,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im zweiten Quartal hatte das Minus noch bei rund acht Prozent gelegen.

Noch deutlicher wird die Krise beim Vergleich mit früheren Jahren. Im dritten Quartal 2023 verkaufte Audi weltweit knapp 480.000 Fahrzeuge.

Innerhalb von nur drei Jahren sind die Auslieferungen damit um rund 35 Prozent geschrumpft. Das Unternehmen verkauft inzwischen also mehr als ein Drittel weniger Autos als damals. Auch die Bilanz für das bisherige Jahr fällt negativ aus. Von Januar bis September setzte Audi rund 1,04 Millionen Fahrzeuge ab, 11,4 Prozent weniger als im entsprechenden Zeitraum 2025. Während sich die Geschäfte auf dem deutschen Heimatmarkt und im übrigen Europa zumindest leicht positiv entwickelten, verlor der Hersteller auf seinen beiden wichtigen Auslandsmärkten erheblich an Boden.

China und USA werden für Audi zum Problem

Besonders schwer trifft Audi der Wettbewerb in China. Dort gingen die Auslieferungen in den ersten neun Monaten um fast ein Viertel zurück. Der einstige Wachstumsmarkt der deutschen Premiumhersteller wird zunehmend von einheimischen Konkurrenten geprägt, die insbesondere bei Elektroautos mit eigenen Technologien und günstigeren Preisen auftreten. Gleichzeitig schwächelt die Nachfrage auf dem chinesischen Automarkt.

Auch in den Vereinigten Staaten verlor Audi deutlich an Kunden. Die Auslieferungen sanken dort seit Jahresbeginn um rund ein Sechstel. Eine wesentliche Ursache sind die amerikanischen Importzölle, die den Hersteller besonders hart treffen. Anders als der Konkurrent BMW verfügt Audi über kein eigenes Automobilwerk in den USA und muss seine Fahrzeuge deshalb aus dem Ausland einführen.

Hinzu kommen Probleme bei der Erneuerung der Modellpalette. Audi verweist auf die Modellwechsel beziehungsweise das Auslaufen der beiden Baureihen A1 und Q2, die bislang zu den volumenstärkeren Modellen des Unternehmens gehörten. Beide Fahrzeuge wurden insbesondere auf europäischen Märkten nachgefragt. Ihre Produktion läuft 2026 aus.

Milliardenprogramm soll Kosten senken

Der Absatzrückgang trifft Audi in einer Phase umfassender Umstrukturierungen. Bereits im März 2025 hatte der Konzern einen Stellenabbau von bis zu 7.500 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2029 angekündigt. Betroffen sind insbesondere indirekte Bereiche wie Verwaltung und Entwicklung. Mit den Einsparungen will das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

Die wirtschaftlichen Probleme hatten sich schon im ersten Halbjahr 2026 bemerkbar gemacht. Nach dem Halbjahresbericht sank der Umsatz des Audi-Konzerns von 32,6 Milliarden auf 29,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis konnte trotz des Rückgangs leicht auf 1,12 Milliarden Euro gesteigert werden. Audi begründete dies unter anderem mit strenger Kostendisziplin und geringeren Rückstellungen.

Ob sich der Einbruch bei den Fahrzeugauslieferungen auch in einem entsprechend deutlichen Gewinnrückgang niederschlägt, wird sich erst mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal zeigen. Die aktuellen Verkaufszahlen machen allerdings deutlich, dass sich die Absatzkrise bei der VW-Tochter weiter verschärft hat. (rr)