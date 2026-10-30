Audi-Gewinn bricht um 87 Prozent ein

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INGOLSTADT. Der Autobauer Audi hat im dritten Quartal einen Gewinneinbruch von 87 Prozent verzeichnet. Wie die Volkswagen-Tochter am Freitag mitteilte, blieben nach Steuern lediglich 95 Millionen Euro übrig. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 718 Millionen Euro verdient. Finanzvorstand Jürgen Rittersberger warnte: „Der Handlungsbedarf bei Audi ist hoch und duldet keinen Aufschub.“

Auch die Bilanz der ersten neun Monate fällt ernüchternd aus. Der Konzern, zu dem neben der Kernmarke auch Lamborghini, Bentley und Ducati gehören, erwirtschaftete rund 42 Milliarden Euro Umsatz und 1,22 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern.

Beide Werte liegen deutlich unter dem Vorjahr. Angesichts des schwachen dritten Quartals musste Audi seine Prognose für das Gesamtjahr nach unten korrigieren. Im Vergleich zur Konkurrenz fällt der Einbruch besonders deutlich aus. Mercedes-Benz verdiente im dritten Quartal trotz eigener Schwierigkeiten noch 1,52 Milliarden Euro. Audi brachte es auf nicht einmal ein Fünfzehntel davon. Der Münchner Konkurrent BMW wird seine Quartalszahlen erst in der kommenden Woche vorlegen.

China wird zum Problem für Audi

Besonders schwer trifft Audi der Absatzrückgang in China. Dort geraten vor allem Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor unter Druck. Chinesische Hersteller gewinnen mit günstigeren Modellen Marktanteile und drängen zugleich verstärkt nach Europa. Damit wird ausgerechnet der Markt, der deutschen Premiumherstellern über Jahre hohe Gewinne beschert hat, zu einer immer größeren Belastung.

Hinzu kommen die amerikanischen Einfuhrzölle und steigende Energiekosten. Anders als BMW und Mercedes verfügt Audi bislang über keine eigene Autofabrik in den Vereinigten Staaten. Der Hersteller plant deshalb ein Werk im Bundesstaat Georgia, um einen Teil der Produktion näher an den amerikanischen Absatzmarkt zu verlagern.

„Vor allem im dritten Quartal hat sich das Umfeld noch einmal erheblich verschärft“, erklärte Finanzchef Rittersberger. Zwar zeigten die bisherigen Sparmaßnahmen Wirkung, doch sie reichten angesichts des Wettbewerbsdrucks nicht mehr aus. Audi müsse seine Kosten weiter senken, interne Abläufe vereinfachen und effizienter werden. Die neuen Geschäftszahlen lassen dem Vorstand dabei immer weniger Spielraum.

Weitere Einsparungen in Deutschland

Für die Beschäftigten in Deutschland sind das schlechte Nachrichten. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Audi mit dem Betriebsrat auf den Abbau von bis zu 7.500 Stellen verständigt. Nun stehen weitere Einsparungen zur Diskussion. Der Konzern verweist auf die bestehende Zukunftsvereinbarung, kündigt aber zugleich zusätzliche Maßnahmen an, über die mit den Arbeitnehmervertretern verhandelt werden soll.

Besonders angespannt ist die Situation im Werk Neckarsulm. Anfang Oktober kündigte das Unternehmen an, die sogenannte Schlechtwetterklausel zu ziehen. Die Vereinbarung aus dem Jahr 2019 sieht neue Verhandlungen mit dem Betriebsrat vor, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wesentlich verschlechtern. In der Diskussion über die Zukunft des Standorts steht sogar eine mögliche Schließung im Raum. Eine entsprechende Entscheidung ist bislang allerdings nicht gefallen.

Konkrete Zusagen für die deutschen Werke machte Audi bei der Vorstellung der Quartalszahlen nicht. Die Konzernführung verspricht lediglich, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung durch weitere Maßnahmen sichern zu wollen. Während in den USA eine neue Fabrik geplant wird, müssen die Mitarbeiter in Ingolstadt und Neckarsulm damit rechnen, dass der Sparkurs noch schärfer ausfällt. (rr)