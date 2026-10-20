Amazon kündigt Milliardeninvestition für Deutschland an

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BERLIN. Der Versandriese Amazon hat angekündigt, im kommenden Jahr mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland investieren zu wollen. Demnach soll der Ausbau von Rechenzentren, KI-Infrastruktur und dem Satelliteninternet über Amazon Leo vorangetrieben werden. Auch neue Logistikprojekte und Prime-Video-Produktionen sollen umgesetzt werden.

„Deutschland ist ein Zentrum für Innovation und einer der attraktivsten Investitionsstandorte Europas. Deshalb haben wir hier seit 2010 mehr als 100 Milliarden Euro investiert und planen, 2027 weitere 16 Milliarden Euro zu investieren“, sagte der Leiter für Global Affairs und Recht bei Amazon, David Zapolsky, auf dem derzeit in Berlin stattfindenden „Invest in Germany Summit“.

Allein 4,8 Milliarden Euro der Investitionssumme sollen in den Ausbau der „Amazon Web Services Europa“ fließen, teilte der Konzern mit. Dabei handelt es sich um den zentralen Standort von Amazons Cloud-Rechenzentren in Deutschland. Der Ausbau des Standortes im Großraum Frankfurt am Main soll zusätzliche Kapazitäten für Cloud-Dienste und KI-Anwendungen schaffen. Auch in Berlin eröffnet Amazon gerade ein zweites Forschungslabor für Robotik und künstliche Intelligenz.

Amazon plant schnellere Zulieferung und neue Arbeitsplätze

Allein durch den laufenden Ausbau mehrerer deutscher Logistikzentren und den Neubau eines Zentrums im sachsen-anhaltinischen Könnern sollen in Deutschland über 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Amazon beschäftigt in Deutschland bisher mehr als 40.000 Mitarbeiter an über 100 Standorten.

Zudem hat sich der Konzern für das Satellitennetzwerk Leo 24 Raketenstarts beim europäischen Startdienstleister Arianespace gesichert. Über die sich in der niedrigen Erdumlaufbahn befindenden Satelliten soll privaten wie auch öffentlichen Kunden schnelles Internet, ohne Kabelanschluss, zur Verfügung gestellt werden.

Nach eigenen Angaben hat der zum Konzern gehörende Streaminganbieter Amazon Prime in Deutschland mittlerweile über 65 Spielfilme und Serien produziert. Bis Ende 2027 sollen 15 neue Produktionen hinzukommen. Unter anderem sollen hier Romanbestseller wie „This Could Be Love“ von Lilly Lucas oder „Der erste letzte Tag“ von Sebastian Fitzek verfilmt werden. (ng)