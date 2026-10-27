„15 Jahre Merkel rückabwickeln“: Die brutale Abrechnung von Hans-Werner Sinn

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BERLIN. Der frühere Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn hat vor einem massiven Wohlstandsverlust in Deutschland gewarnt und eine grundlegende Abkehr von der bisherigen Wirtschaftspolitik gefordert. „Der Lebensstandard in Deutschland wird sich sehr, sehr deutlich verringern in den kommenden Jahren“, sagte der 78jährige im Podcast von Bild-Journalist Paul Ronzheimer. Er sei für die wirtschaftliche Zukunft des Landes „ziemlich pessimistisch“. Als Ursachen nannte er unter anderem hohe Energiepreise, die demografische Entwicklung und eine aus seiner Sicht verfehlte Klimapolitik.

Auch das von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angekündigte Wirtschaftswachstum überzeugt den Ökonomen nicht. „Das ist kein strukturelles Wachstum“, erklärte Sinn. Die Konjunktur werde vor allem durch zusätzliche Staatsschulden gestützt. Setze die Bundesregierung diesen Kurs fort, drohe Deutschland langfristig sogar seine Kreditwürdigkeit zu verspielen.

Die bisherigen Reformen bezeichnete er als „Mangelverwaltung“. Die Politik versuche lediglich, einen schrumpfenden Wohlstand neu zu verteilen, statt dessen Ursachen zu bekämpfen. Wie tief die wirtschaftlichen Probleme reichen, hatte Sinn bereits bei einem Vortrag an der Universität Luzern erläutert.

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Deutschland gehöre gemeinsam mit Japan seit 2018 zu den wachstumsschwächsten Ländern der OECD. Die Krise sei struktureller Natur und lasse sich mit schuldenfinanzierten Ausgaben für Rüstung und Infrastruktur nicht überwinden. Auch geopolitische Entwicklungen belasteten die Wirtschaft. Die Sanktionen gegen Russland hätten dazu geführt, dass Deutschland teure amerikanische Energie statt russischer Lieferungen kaufen müsse. Sinn bezeichnete diese Politik als „Drohung durch Selbstschädigung“.

Sinn will 15 Jahre Merkel rückabwickeln

Einen erheblichen Teil der Verantwortung schreibt der Ökonom der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu. Seine Forderung, die er unlängst bei einem Vortrag an der Uni Luzern bekräftigte, lautet: „15 Jahre Merkel rückabwickeln!“ Insbesondere den Atomausstieg, die Aufweichung der Arbeitsmarktreformen und die Sozialpolitik ihrer Regierungszeit betrachtet er als schwere wirtschaftspolitische Fehler. Die Energiewende sei auf Versprechungen aufgebaut worden, die sich nicht erfüllt hätten, so Sinn. Wegen der schwankenden Stromerzeugung aus Wind und Sonne müssten weiterhin teure Reservekapazitäten bereitgehalten werden. Von einer günstigen Energieversorgung könne deshalb keine Rede sein.

Im Podcast mit Paul Ronzheimer griff Sinn auch die Klimavorschriften der Europäischen Union scharf an. Die CO2-Vorgaben für Automobilhersteller bezeichnete er als „Anschlag auf das Herz unserer Industrie“. Auch Lieferkettenvorschriften und umfangreiche Berichtspflichten müssten abgeschafft werden. Deutschland habe seine CO2-Emissionen seit 1990 bereits um rund 48 Prozent gesenkt. Den verbleibenden Weg zur Klimaneutralität hält Sinn für besonders teuer. Er bestreitet den Einfluss von CO2 auf das Klima ausdrücklich nicht, fordert aber einen wirtschaftlich tragbaren Ansatz und eine stärkere Konzentration auf die Anpassung an Klimafolgen.

Dass Audi-Chef Gernot Döllner am Wochenende bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump ein neues Werk in den Vereinigten Staaten angekündigt hatte (die JF berichtete), hält Sinn angesichts der europäischen Rahmenbedingungen für nachvollziehbar. „Hier in Europa wird’s halt nichts mehr“, sagte er. Die EU-Klimapolitik vertreibe die Hersteller, während chinesische Konkurrenten bei Elektroautos Vorteile hätten. Gleichzeitig kritisierte Sinn Trumps Zollpolitik, mit der dieser Unternehmen zu Produktionsverlagerungen in die USA drängen wolle. Er sprach von „Erpressung“ amerikanischer Verbündeter.

Länger arbeiten und Bürgergeld grundlegend ändern

Besonders besorgt zeigt sich Sinn über die Zukunft des deutschen Rentensystems. Bis 2035 werde die Zahl der über 65jährigen gegenüber dem Jahr 2000 um rund neun Millionen steigen, während die Erwerbsbevölkerung um 6,6 Millionen Menschen schrumpfe. „Die Rentner wollen eine Rente von Kindern, die sie nicht haben“, kritisierte er. Kindererziehung werde im Rentensystem nicht ausreichend berücksichtigt. Die von der CSU durchgesetzte Mütterrente hält er deshalb im Kern für richtig. Zugleich fordert er eine längere Lebensarbeitszeit und mehr Anreize, Kinder zu bekommen.

Auch die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik müsse grundlegend verändert werden. Sinn kritisiert insbesondere das Bürgergeld, das inzwischen durch die neue Grundsicherung ersetzt wurde. Sozialleistungen setzten nach seiner Auffassung zu geringe Anreize, eine Beschäftigung aufzunehmen. Als Beispiel verweist er auf die Beschäftigungsquoten ukrainischer Migranten. Während in Estland und Großbritannien annähernd 70 Prozent der erwerbsfähigen Ukrainer beschäftigt seien, liege Deutschland bei lediglich 37,5 Prozent. Sinn fordert deshalb „Workfare statt Welfare“, also eine stärkere Verknüpfung staatlicher Unterstützung mit Arbeits- und Mitwirkungspflichten.

Weitere Fehlentwicklungen sieht der frühere Ifo-Chef im Bildungswesen und auf dem Immobilienmarkt. „Das Land der Dichter und Denker hat keine vernünftigen Schulen mehr“, erklärte er. Deutschland müsse deutlich mehr Geld in Bildung investieren und Lehrern höhere Gehälter zahlen, um qualifiziertes Personal zu gewinnen. Die Berliner Pläne von SPD, Grünen und Linken, große Wohnungskonzerne zu vergesellschaften, lehnt er entschieden ab. Internationale Investoren würden unter solchen Bedingungen einen Bogen um Deutschland machen und keine neuen Wohnhäuser mehr errichten.

Weidel sieht AfD-Forderungen bestätigt

AfD-Chefin Alice Weidel begrüßte Sinns Analyse. Der Ökonom liege mit seiner Einschätzung, Deutschland stecke in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, richtig. Seine Forderung, 15 Jahre Merkel-Politik rückgängig zu machen, decke sich zu großen Teilen mit den Positionen ihrer Partei. Besonders beim Ende der CO2-Bepreisung, der Klimapolitik und der Kritik an der Energiewende sieht Weidel Übereinstimmungen. Die AfD wolle die Dekarbonisierung der Wirtschaft stoppen und wieder stärker auf eine kostengünstige Energieversorgung setzen.

Auch Sinns Forderung, mit Russland aus einer Position der Stärke heraus Frieden zu schließen, griff Weidel auf. Allerdings setzt der Wirtschaftswissenschaftler dabei andere Akzente als die AfD. Er spricht sich für eine politisch-militärische Union Europas aus, die Russland abschrecken und Verhandlungen ermöglichen solle. Zudem hält er die weitere militärische Unterstützung der Ukraine für notwendig. Ohne diese bestehe die Gefahr, dass ukrainische Soldaten nach einer russischen Eroberung des Landes in die Streitkräfte Moskaus eingegliedert würden.

Weidel forderte Bundeskanzler Merz auf, sich Sinns Ausführungen anzuhören und gemeinsam mit der AfD Konsequenzen zu handeln: „Ich empfehle dem Bundeskanzler und seiner Regierung, sich das Gespräch mit Sinn anzuhören und für Deutschland und seine Bürger gemeinsam mit der AfD die rettenden Maßnahmen einzuleiten: die CO2-Bepreisung stoppen, die EU reformieren, die Migrationskrise beenden, den Staatshaushalt sanieren und den NGO-Sumpf trockenlegen.“ (rr)