Ostdeutscher Stromanbieter vervielfacht Preise

MAGDEBURG. Nach einer angekündigten drastischen Strompreiserhöhung droht Unternehmern in Ostdeutschland das wirtschaftliche Aus. Die Envia Mitteldeutsche Energie, nach eigenen Angaben der größte Regionalversorger in den neuen Bundesländern, kündigte an, zum Jahreswechsel seinen Stromtarif für gewerbliche Kunden um fünfhundert Prozent anzuheben. Für viele Betriebe wird die Stromrechnung damit zum existenzbedrohenden Faktor.

„Die wollen dem Mittelstand den Stecker ziehen“, empörte sich der Geschäftsführer der AVD CNC-Blechverarbeitung GmbH, Maik Biedermann, gegenüber der BILD-Zeitung. Das Unternehmen aus Elster mit 35 Mitarbeitern produziert Teile für Landmaschinen. Biedermann rechnet mit jährlichen Zusatzkosten von einer halben Million Euro. „Um das Geld zu verdienen, müßten wir die Preise um 20 bis 30 Prozent anheben.“

Envia deutet Energiewende als Preistreiber an

Die Envia gab mehrere Gründe für den Strompreis-Schock an. So habe sich die Weltwirtschaft „vom coronabedingten Einbruch erholt und benötigt nun wieder mehr Energie“, auch würden „politische Spannungen und Krisen“ den Preis nach oben treiben, verlautbarte sie in einer Stellungnahme. Indirekt schob der Konzern die Verantwortung aber auch der Energiewende zu. So heißt es: „Witterungsbedingt ist in Deutschland im vergangenen Jahr weniger Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt worden. Dies musste durch Stromproduktion aus anderen Energieträgern ausgeglichen werden – unter anderem aus Erdgas und Kohle. Der stark gestiegene Erdgaspreis und die hohen Kosten für CO2-Zertifikate, die für die Verstromung von Kohle nötig sind, machen die Produktion teuer.“

Deutsche wollen zurück zur Atomenergie

Auch der Ausstieg aus der Atomenergie ist für den Preisanstieg verantwortlich, deutet der Konzern an. An anderer Stelle heißt es in der Stellungnahme: „In Frankreich wurde 2021 ein Drittel der Atomkraftwerke aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. In Deutschland wurden zum Jahresende drei Kernkraftwerke ganz vom Netz genommen. Auch diese Stromlücke muss nun ausgeglichen werden.“

Planmäßig sollen die verbliebenen drei deutschen Atommeiler zum Jahresende abgeschaltet werden. Eine Mehrheit lehnt das laut einer Umfrage der BILD-Zeitung nun ab. Fünfzig Prozent hielten eine Rückkehr zur Stromerzeugung durch Atomkraftwerke mit Blick auf die aktuelle Energiekrise für sinnvoll, 33 Prozent spricht sich für den Neubau weiterer Atomkraftwerke aus.

Möglicherweise zu spät für deutsche Unternehmen wie der AVD CNC-Blechverarbeitung. Diese muß nun mit ausländischen Marktteilnehmern zu unfairen Bedingungen konkurrieren. „Keine Ahnung, ob meine Kunden höhere Preise akzeptieren oder künftig im Ausland kaufen, wo Strom billiger ist“, so Biedermann zur drohenden Preiserhöhung. (JF)