Zwei Drittel der zerstörten Wahlplakate in Berlin gehören der AfD

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BERLIN. Seit Beginn des Berliner Wahlkampfs sind mindestens 1.252 Wahlplakate beschädigt worden. 801 davon warben für die AfD. Das geht aus einer Statistik der Berliner Polizei hervor. Besonders häufig wurden AfD-Plakate in Treptow-Köpenick beschädigt.

Dort registrierte die Polizei 282 Fälle. Es folgen Friedrichshain-Kreuzberg mit 155 und Neukölln mit 91 zerstörten Plakaten der Partei.

Mit weitem Abstand an zweiter Stelle steht die CDU. Von ihr wurden 148 Plakate beschädigt. Hinzu kommen 102 Plakate parteiloser Kandidaten, 95 der Linkspartei und 88 der SPD. Damit richteten sich rund 64 Prozent aller erfassten Plakatbeschädigungen gegen die AfD.

Auch AfD-Wahlkämpfer am häufigsten betroffen

Das Bild setzt sich bei den Angriffen auf Wahlkämpfer und Parteimitglieder fort. Seit Anfang August hat die Polizei 39 solcher Fälle registriert. Dazu zählen Beleidigungen und Einschüchterungen ebenso wie körperliche Attacken. In 18 Fällen waren AfD-Mitglieder oder Wahlhelfer der Partei betroffen. Jeweils acht Angriffe richteten sich gegen Vertreter der Grünen und der Linkspartei. Bei der SPD waren es drei, bei CDU und BSW jeweils einer.

Erst am Dienstag wurde ein AfD-Abgeordneter an einem Wahlkampfstand in Gropiusstadt zunächst verbal angegriffen. Anschließend warf der Täter einen Aufsteller zu Boden und schubste den 40-jährigen Politiker. Der Angreifer konnte fliehen.

Am Mittwoch fuhr ein 32-jähriger Radfahrer an einen AfD-Stand in Reinickendorf heran. Er soll einen 61-Jährigen zur Seite gestoßen und Informationsmaterial auf den regennassen Boden geworfen haben. Als ein Zeuge ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielt, verletzte der Radfahrer den Wahlkämpfer laut Polizei mit seinem Fahrrad am Bein. Der Staatsschutz ermittelt.

Neun Angriffe auf Einrichtungen der AfD

Auch bei Straftaten gegen Parteibüros und Informationsstände liegt die AfD deutlich vorn. Von 16 seit dem 2. August registrierten Fällen richteten sich neun gegen Einrichtungen der Partei. Allein sechs davon ereigneten sich in Treptow-Köpenick. Die SPD war dreimal betroffen, Grüne und FDP jeweils zweimal.

Die Polizei betont, dass es sich ausschließlich um die ihr bekannt gewordenen Fälle handelt. Die tatsächliche Zahl der Angriffe und Beschädigungen dürfte daher höher liegen. Vergleichbare Zahlen aus früheren Berliner Wahlkämpfen lagen zunächst nicht vor. (rr)