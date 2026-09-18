ZDF-Umfrage sieht SPD vor AfD – und CDU bei 6 Prozent

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SCHWERIN. Drei Tage vor der Wahl hat die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die AfD in einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-Politbarometer überholt. Demnach legen die Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche um drei Punkte auf 37 Prozent zu. Die AfD verliert einen Punkt und kommt nur noch auf 36 Prozent.

Für die CDU wird es laut dieser Umfrage immer dramatischer. Sie verliert ebenfalls einen Punkt und erreicht 6 Prozent – äußerst knapp über der Sperrklausel. Das wäre ihr mit Abstand schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl seit Gründung der Bundesrepublik und würde die Krise in der Kanzlerpartei weiter verschärfen.

Davor rangiert die Linke mit 9 Prozent (minus 1). Die Grünen würden laut Politbarometer unverändert 5 Prozent erreichen – und anders als das stagnierende BSW (4 Prozent) nicht in den Landtag einziehen. Alle sonstigen Parteien stehen bei 3 Prozent, darunter die FDP und das Team Freiheit der Ex-AfD-Chefin Frauke Petry.

So falsch lag das ZDF bei Sachsen-Anhalt

Allerdings hat sich die Forschungsgruppe Wahlen zuletzt als nicht sehr zuverlässig erwiesen. Ebenfalls drei Tage vor der Wahl lag das ZDF-Politbarometer bei einer Umfrage für Sachsen-Anhalt kräftig daneben. Insgesamt wich die Forschungsgruppe Wahlen blamable 20,7 Prozentpunkte vom tatsächlichen Wahlergebnis ab.

Die CDU schätzte es knapp sechs Prozentpunkte zu stark, die AfD vier Punkte und die Grünen sowie die Linken jeweils drei Punkte zu schwach ein. Das BSW sah das Meinungsforschungsinstitut an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. In Wirklichkeit zog es in den Magdeburger Landtag ein.

In anderen Umfragen liegt die AfD vorn

Nun sieht es – anders als alle anderen Institute – ein Überholmanöver der SPD, deren Spitzenkandidatin Schwesig im Wahlkampf auf sich als Einzelkämpferin gegen die AfD-Mehrheit setzt („Die Frau gegen Blau“).



Bei anderen Umfragen steht die AfD kurz vor der Wahl vorn. Infratest dimap misst die Partei von Ministerpräsidentenkandidat Leif-Erik Holm bei 38 und die SPD bei 33 Prozent. Bei Insa kommt die AfD auf 37, die SPD auf 35 Prozent. (fh)