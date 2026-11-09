Zahl der tatverdächtigen Ausländer bei Gewalt- und Sexualverbrechen explodiert

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Mehr Polizeistreifen, Taschenkontrollen und Poller-gesicherte Weihnachtsmärkte: Diese Entwicklungen gehören seit der Masseneinwanderung 2015 mittlerweile zum Alltag. Dennoch wird mit Blick auf die Gesamtkriminalität oft behauptet, diese habe abgenommen. Einerseits wird dabei häufig unterschlagen, dass es in einigen Straftatbeständen wie Rauschgift zu Liberalisierungen kam. Andererseits wird eine massive Verschiebung der ausgeübten Straftaten verschwiegen – tendenziell weg von Eigentumsdelikten, hin zu Gewalt- und Sexualverbrechen.

Wenn also weniger Wohnungseinbrüche, Diebstähle und Taschendiebstähle begangen oder weniger Kriminelle ermittelt werden, drückt das die Gesamtstatistik der Tatverdächtigen. Auffällig ist, wie stark der Ausländeranteil unter den mutmaßlichen Tätern zwischen 2015 und 2025 zugelegt hat – insbesondere unter Berücksichtigung des Ausländeranteils an der Bevölkerung. Dies zeigen nun Zahlen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Christopher Drößler, die der JUNGEN FREIHEIT exklusiv vorliegt.

Ausländer treiben den Anstieg der Sexualdelikte massiv nach oben

Besonders eklatant im 402seitigen Dokument, in dem die Kriminalitätsentwicklung in 77 Städten binnen zehn Jahren aufgeschlüsselt wurde: der enorme Zuwachs nichtdeutscher Tatverdächtiger bei Gewalt- und Sexualdelikten – selbst unter Berücksichtigung des teils ebenso starken Zuzugs von Ausländern im selben Zeitraum. So lebten in Magdeburg 2025 etwa 200 Prozent mehr Ausländer als noch 2015. Zugleich waren dort innerhalb der Zehn-Jahres-Zeitspanne 1.050 Prozent mehr Ausländer tatverdächtig, ein Sexualdelikt begangen zu haben.

In Dresden stieg die Zahl ausländischer mutmaßlicher Sextäter von 20 auf 218 – ein Plus von 990 Prozent bei einer zeitgleichen Verdopplung des Ausländeranteils an der Stadtbevölkerung. Ähnlich sieht es in Bottrop (plus 900 Prozent), Erfurt (plus 892 Prozent), Wolfsburg (plus 886 Prozent) und Leipzig (plus 780 Prozent) aus. Keine dieser Städte kommt annähernd auf denselben Anstieg von Nichtdeutschen in der Bevölkerung.

In Erfurt waren im vergangenen Jahr etwa 130 Prozent mehr und in Leipzig circa doppelt so viele Ausländer wohnhaft. In den ohnehin bereits migrantisch geprägten westdeutschen Städten hielt sich der Zuzug mit 20 bis 50 Prozent mehr ausländischen Personen vergleichsweise in Grenzen.

Viele ostdeutsche Städte von mehr Gewaltkriminalität betroffen

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Entwicklung der Gewaltkriminalität in Städten. Auch hier liegen insbesondere ostdeutsche Städte bei der Zunahme von ausländischen Tatverdächtigen auf den Spitzenplätzen. Schwerin erlebte mit einem Sprung von 30 ausländischen Tatverdächtigen 2015 auf 185 im Jahr 2025 den größten Anstieg. Dahinter folgten Magdeburg (plus 252 Prozent), Dresden (plus 158 Prozent), Erfurt (plus 151 Prozent) und Leipzig (plus 113 Prozent).

Schlusslicht war Hamburg, das bei einem Zuzug von rund 40 Prozent mehr Ausländern seit 2015 lediglich etwa neun Prozent mehr nichtdeutsche Tatverdächtige führte.

Auch in der migrantisch geprägten Hauptstadt und im teuren München überstieg der prozentuale Zuzug die Steigerung der ausländischen Tatverdächtigen. Mittlerweile werden in 21 von 77 untersuchten Großstädten mehr ausländische als deutsche Tatverdächtige bei Gewaltdelikten registriert – 2015 war das erst in sechs Städten der Fall.

Bundesweit stieg die Zahl der Ausländer von 9,1 Millionen im Jahr 2015 auf 14,1 Millionen im vergangenen Jahr. Gleichzeitig wurden im selben Zeitraum rund 1,8 Millionen Nichtdeutsche eingebürgert und gelten fortan als „Deutsche“ in der Kriminalitätsstatistik. Der Migrationshintergrund wird in dieser nicht gesondert erfasst.