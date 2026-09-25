Wohngeld kostet Steuerzahler fast fünf Milliarden Euro

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WIESBADEN. Die Steuerzahler haben im vergangenen Jahr knapp fünf Milliarden Euro für Wohngeld aufgebracht. Bund und Länder zahlten insgesamt 4,99 Milliarden Euro aus, 6,4 Prozent mehr als 2024. Damit erreichten die Ausgaben den höchsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2005.

Auch die Zahl der unterstützten Haushalte stieg auf einen Rekordwert. Ende 2025 bezogen rund 1,3 Millionen Haushalte Wohngeld, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das waren etwa 90.000 oder 7,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Insgesamt erhielten damit 3,2 Prozent aller privaten Haushalte den Zuschuss.

Der durchschnittliche monatliche Anspruch erhöhte sich um 3,1 Prozent auf 296 Euro. In gut der Hälfte der Empfängerhaushalte, 51 Prozent, stammte das Haupteinkommen von einem Rentner oder Pensionär. In 39 Prozent lebten Kinder unter 25 Jahren.

Regierung plant Kürzungen ab 2027

Die Bundesregierung will die Ausgaben mit einer Reform begrenzen. Dazu sollen die reguläre Wohngelderhöhung zum 1. Januar 2027 ausgesetzt und die Heizkostenkomponente halbiert werden. Eine veränderte Berechnungsformel soll außerdem dafür sorgen, dass der Anspruch bei steigendem Einkommen stärker sinkt als bisher.

Für Freitag steht der Entwurf im ersten Durchgang auf der Tagesordnung des Bundesrats. Die Ausschüsse der Länderkammer sind sich über das Vorhaben uneinig: Der Wohnungs- und der Sozialausschuss empfehlen eine Ablehnung, der Finanzausschuss will keine Einwendungen erheben. Eine abschließende Entscheidung über das Gesetz steht noch aus.

Wie verbreitet der Wohngeldbezug ist, unterscheidet sich erheblich zwischen den Ländern. In Mecklenburg-Vorpommern erhielten 5,8 Prozent aller Haushalte die Leistung, in Bayern waren es 1,9 Prozent. Den stärksten Anstieg der Empfängerzahl verzeichnete Schleswig-Holstein mit 12,9 Prozent. In Berlin fiel das Plus mit 1,7 Prozent am geringsten aus. (rr)