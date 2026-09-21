„Wir sind Sieger“: Jetzt meldet sich auch der Remmo-Sohn zu Wort

Anzeige

BERLIN. Der Sohn des Clan-Chefs Issa Remmo, Firas Remmo, hat auf Instagram öffentlich gemacht, dass seine Familie mit dem Bundestagsabgeordneten der Linkspartei, Ferat Koçak, paktiert. „Wir sind ein Teil von etwas Großem“, schreibt der Remmo-Sohn in einer Instagram-Story. „Wir stehen zusammen, wir halten zusammen und wir kämpfen für unsere Ziele.“

Gemeinsam „schaffen wir Dinge, die allein niemals möglich wären“, schreibt er weiter. „Denn wir sind nicht hier, um nur dabei zu sein – wir sind hier, um zu schaffen, zu bewegen und zu gewinnen. Wir sind Sieger. Wir sind Macher. Wir sind ein Team.“

Koçak lässt Grüße an Clan-Chef ausrichten

Hinter der Schrift ist ein Nachrichtenverlauf zu sehen. Koçak bat demnach den Remmo-Sohn darum, „Grüße mit Respekt“ an seinen Vater „zurück“ auszurichten. „Ab wann bist du im Büro? Ich kann vormittag vorbeikommen. Ich hab whats app. Muss nur einstellen dass du nicht automatische Antworten immer bekommst.“ Firas Remmo antwortete nicht.

Am 17. Februar schickte Koçak eines seiner Videos an den Sohn des Clan-Chefs. „Bruder hilf mir mal das hier zu verbreiten. Sagt allen euren Leuten, die sollen das teilen bitte.“ Firas Remmo schrieb „gerne Bruder“. Der Politiker reagierte mit einem Herz-Emoji auf die Antwort. Die nächste Nachricht ist vom darübergelegten Text verdeckt.

Clan-Chef und Terror-Unterstützer auf Wahlparty

Derzeit versucht die Linkspartei eigentlich, sich vom Remmo-Clan zu distanzieren, nachdem deren Chef zur Wahlkampfparty am Sonntag in Berlin kam (JF berichtete). „Mit organisierter Kriminalität wollen wir wirklich nichts zu tun haben“, sagte die Spitzenkandidatin Elif Eralp dem RBB. Issa Remmo sei ihres Wissens nicht eingeladen gewesen und auch herausgeschickt worden.

Gleichzeitig tauchte ein Bild auf, auf dem der Abgeordnete Koçak gemeinsam mit dem pro-palästinensischen Aktivisten Ibrahim Ibrahim posierte. Dieser nannte auf einer Veranstaltung unter dem Motto „United4Gaza“ im vergangenen Herbst vor etwa 15.000 Demonstranten Yahya Sinwar einen „standhaften Anführer“ und „Märtyrerhelden“. Dabei handelt es sich um den früheren Anführer der islamistischen Terrororganisation Hamas. Zudem habe er eine maßgebliche Rolle bei der Planung des Massakers am 7. Oktober gespielt.



Koçak teilte am Montag mit, dass er auf der Wahlfeier wahllos mit Gästen Fotos aufgenommen habe. „Von gewalt- oder terrorverherrlichenden Aussagen jeglicher Art distanziere ich mich ausdrücklich“, schrieb er auf X. Dabei trat er im vergangenen Jahr auf einer Kundgebung auf, auf der auch Ibrahim sprach. Nachdem dies bekannt wurde, distanzierte sich der Abgeordnete auch damals von Terrorismus, Gewaltverherrlichung und extremistischen Positionen.(mas)