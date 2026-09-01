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Klage gegen Bild und Nius: Wie Sven Hüber vor Gericht auftritt

Klage gegen Bild und Nius: Wie Sven Hüber vor Gericht auftritt

Klage gegen Bild und Nius: Wie Sven Hüber vor Gericht auftritt

Ex-GdP-Vize Sven Hüber. Foto: IMAGO / Metodi Popow
Ex-GdP-Vize Sven Hüber. Foto: IMAGO / Metodi Popow
Ex-GdP-Vize Sven Hüber. Foto: IMAGO / Metodi Popow
JF-Plus Icon Premium Klage gegen Bild und Nius
 

Wie Sven Hüber vor Gericht auftritt

Sven Hüber geht gegen kritische Berichterstattung über seine Vergangenheit vor. Vor Gericht entfaltet sich ein bizarres Schauspiel. Die JF wart vor Ort.

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