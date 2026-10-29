Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Wie SPD-Politiker mit Mafia-Methoden Zeugen bedrohen

JF-Exklusiv: Wie SPD-Politiker mit Mafia-Methoden Zeugen bedrohen

JF-Exklusiv: Wie SPD-Politiker mit Mafia-Methoden Zeugen bedrohen

Das Bild zeigt Emre Bozdemir und Hülya Iri. Beide sind in einen Skandal rund um die SPD verwickelt.
Das Bild zeigt Emre Bozdemir und Hülya Iri. Beide sind in einen Skandal rund um die SPD verwickelt.
Emre Bozdemir und Hülya Iri: Hinweisgeberin massiv bedroht. Fotos: ZVG Montage: JF
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Wie SPD-Politiker mit Mafia-Methoden Zeugen bedrohen

Gleich zwei Korruptionsfälle erschüttern derzeit Niedersachsens SPD. Doch statt für Aufklärung zu sorgen, wird eine Zeugin massiv bedroht. Der JUNGEN FREIHEIT liegen kompromittierende Fotos vor.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Emre Bozdemir und Hülya Iri: Hinweisgeberin massiv bedroht. Fotos: ZVG Montage: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles