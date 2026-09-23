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Machtkampf in der Koalition: Wie soll das noch gutgehen?

Machtkampf in der Koalition: Wie soll das noch gutgehen?

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Eine gute Koalition, zwei Männer und verschiedene Ziele: Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts) und sein Vize Lars Klingbeil.
Eine gute Koalition, zwei Männer und verschiedene Ziele: Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts) und sein Vize Lars Klingbeil.
Eine Koalition, zwei Männer und verschiedene Ziele: Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts) und sein Vize Lars Klingbeil. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
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Wie soll das noch gutgehen?

Union und SPD ziehen komplett gegensätzliche Schlüsse aus ihren Wahldebakeln. In der Bundesregierung wollen sie in jeweils andere Richtungen. Dazwischen irrlichtert ein angeschlagener Kanzler. Und jetzt?

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Eine Koalition, zwei Männer und verschiedene Ziele: Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts) und sein Vize Lars Klingbeil. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
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