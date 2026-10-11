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Spionageabwehr: Wie sich der Heimatschutz für den Fall der Fälle wappnet

Spionageabwehr: Wie sich der Heimatschutz für den Fall der Fälle wappnet

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Soldaten des Heimatschutzregiments 4 und Sanitäter vom Arbeiter Samariter Bund ASB transportieren während der Übung "Vigilant Roland II" einen Übungsteilnehmer der die Rolle eines Verletzten spielt zum Krankenwagen. Die Übung im öffentlichen Raum nahe Stendal dauert noch bis zum 02. Oktober 2026.
Soldaten des Heimatschutzregiments 4 und Sanitäter vom Arbeiter Samariter Bund ASB transportieren während der Übung "Vigilant Roland II" einen Übungsteilnehmer der die Rolle eines Verletzten spielt zum Krankenwagen. Die Übung im öffentlichen Raum nahe Stendal dauert noch bis zum 02. Oktober 2026.
Soldaten des Heimatschutzregiments 4 und Sanitäter vom Arbeiter-Samariter-Bund tragen einen Übungsteilnehmer zum Krankenwagen: Reservisten sollen einsatzbereit bleiben. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
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Wie sich der Heimatschutz für den Fall der Fälle wappnet

Der Heimatschutz soll den Nato-Nachschub sichern: Rund 140 Reservisten trainieren an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt den Einsatz im Krisenfall. Die Übung fand erstmals im öffentlichen Raum statt.

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Soldaten des Heimatschutzregiments 4 und Sanitäter vom Arbeiter-Samariter-Bund tragen einen Übungsteilnehmer zum Krankenwagen: Reservisten sollen einsatzbereit bleiben. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
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