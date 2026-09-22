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Mecklenburg-Vorpommern: Wie Schwesig eine Katastrophe abwenden konnte

Mecklenburg-Vorpommern: Wie Schwesig eine Katastrophe abwenden konnte

Mecklenburg-Vorpommern: Wie Schwesig eine Katastrophe abwenden konnte

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, gibt nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und der Abgeordnetenhauswahl in Berlin eine Pressekonferenz.
Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, gibt nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und der Abgeordnetenhauswahl in Berlin eine Pressekonferenz.
Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD): Katastrophe abgewendet. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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Wie Schwesig eine Katastrophe abwenden konnte

Manuela Schwesig hat ihre SPD vor der Katastrophe bewahrt – vorerst. Warum die Ministerpräsidentin im Wahlkampf auf Abstand zur Bundespartei ging und wie ihr die AfD unfreiwillig half. Eine Analyse von Robert Willacker.

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Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD): Katastrophe abgewendet. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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