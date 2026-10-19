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Neues Abgeordnetengesetz: Wie Schwesig die Oppositionsrechte der AfD systematisch aushebelt

Neues Abgeordnetengesetz: Wie Schwesig die Oppositionsrechte der AfD systematisch aushebelt

Neues Abgeordnetengesetz: Wie Schwesig die Oppositionsrechte der AfD systematisch aushebelt

Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, bei der Vorstellung eines weiteren Wahlplakats mit der Aufschrift „Die Frau gegen Blau“. Am 20.09.2026 wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt.
Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, bei der Vorstellung eines weiteren Wahlplakats mit der Aufschrift „Die Frau gegen Blau“. Am 20.09.2026 wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt.
Manuela Schwesig während des Wahlkampfes: „Die Frau gegen Blau“ will der Opposition rechte nehmen. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
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Wie Schwesig die Oppositionsrechte der AfD systematisch aushebelt

In Mecklenburg-Vorpommern will eine rot-rot-grüne Landtagsmehrheit die Rechte der künftigen Opposition massiv einschränken: Weniger Geld, weniger Redezeiten, weniger Fragerechte sind nach JF-Informationen geplant. Betroffen wäre die AfD. Sie spricht von „totalitären Zügen“.

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Manuela Schwesig während des Wahlkampfes: „Die Frau gegen Blau“ will der Opposition rechte nehmen. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
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