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JF-Reportage: Wie propalästinensische Gruppen in der Linken an Einfluss gewinnen

JF-Reportage: Wie propalästinensische Gruppen in der Linken an Einfluss gewinnen

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Das Bild zeigt Linke, die für Palästina demonstrieren.
Das Bild zeigt Linke, die für Palästina demonstrieren.
Propalästinensische Kundgebung in Berlin: Antizionistische Strömungen im Aufwind. Foto: picture alliance / Sipa USA | PRESSCOV
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Wie propalästinensische Gruppen in der Linken an Einfluss gewinnen

Propalästinensische Gruppen bauen ihren Einfluss auf die Linke immer weiter aus, ein erster Landesverband bekennt sich offen zum Antisemitismus. Die JF war bei der Basis der Bewegung vor Ort.

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Propalästinensische Kundgebung in Berlin: Antizionistische Strömungen im Aufwind. Foto: picture alliance / Sipa USA | PRESSCOV
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