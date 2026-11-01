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„Lass uns die Galeria plündern, Bruder“: Wie Linksextremisten und der Migrantenmob zusammenarbeiten

„Lass uns die Galeria plündern, Bruder“: Wie Linksextremisten und der Migrantenmob zusammenarbeiten

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Plünderer schlagen Scheiben zu einem Geschäft ein. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
Plünderer schlagen Scheiben zu einem Geschäft ein. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
Plünderer schlagen Scheiben zu einem Geschäft ein. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
JF-Plus Icon Premium „Lass uns die Galeria plündern, Bruder“
 

Wie Linksextremisten und der Migrantenmob zusammenarbeiten

Bereits Tage zuvor hatte die JF bei einer Undercover-Recherche Hinweise erhalten: In Frankfurt werden die Proteste rund um das Bündnis „GenZ regelt“ besonders heftig werden. Antifa und Migrantengangs arbeiten dabei systematisch Hand in Hand. Aus Frankfurt berichtet Hinrich Rohbohm.

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Plünderer schlagen Scheiben zu einem Geschäft ein. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
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