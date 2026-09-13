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JF-Reportage: Wie Linksextremisten den Strom-Terror organisieren

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Bei der Abschlussdemonstration des Protestcamps "Rheinmetall entwaffnen" zünden Teilnehmer der Demo Pyrotechnik. Linksextremisten planen vermehrt Strom-Terror.
Bei der Abschlussdemonstration des Protestcamps "Rheinmetall entwaffnen" zünden Teilnehmer der Demo Pyrotechnik. Linksextremisten planen vermehrt Strom-Terror.
Pyrotechnik bei der Abschlussdemonstration des Protestcamps „Rheinmetall entwaffnen“: Linksextremisten nehmen vermehrt das Stromnetz ins Visier. Foto: picture alliance/dpa | Benjamin Westhoff
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Wie Linksextremisten den Strom-Terror organisieren

Strom abschalten, Rüstungsfirmen blockieren, Infrastruktur sabotieren: In einem Kölner Antifa-Camp trifft sich der harte Kern der Linksextremisten. Die JUNGE FREIHEIT war vor Ort.

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Pyrotechnik bei der Abschlussdemonstration des Protestcamps „Rheinmetall entwaffnen“: Linksextremisten nehmen vermehrt das Stromnetz ins Visier. Foto: picture alliance/dpa | Benjamin Westhoff
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