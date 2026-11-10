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JF-Hintergrund: Wie konnte Aigner überhaupt Bundespräsidenten-Kandidatin werden?

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Lange befreundet? Ein Bild aus dem Jahr 2023: Der damalige Oppositionsführer Friedrich Merz mit der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner.
Lange befreundet? Ein Bild aus dem Jahr 2023: Der damalige Oppositionsführer Friedrich Merz mit der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner.
Lange befreundet? Ein Bild aus dem Jahr 2023: Der damalige Oppositionsführer Friedrich Merz mit der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Foto: picture alliance/dpa | Uwe Lein
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Wie konnte Aigner überhaupt Bundespräsidenten-Kandidatin werden?

Söder wollte nach der Kommunalwahlniederlage mit Aigner eine Rivalin loswerden. Deshalb schlug er sie früh als Bundespräsidentin vor. So geht die gängige Version. Jetzt streuen Merz-Leute eine ganz andere Geschichte.

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Lange befreundet? Ein Bild aus dem Jahr 2023: Der damalige Oppositionsführer Friedrich Merz mit der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Foto: picture alliance/dpa | Uwe Lein
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