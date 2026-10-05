Wie ein afghanischer Mitarbeiter massenhaft Einreisedokumente für Afghanen fälscht

Manipulation im Amt für Migration (Symbolbild): Wenn ein afghanischer Mitarbeiter seine Landsleute einschleust. Foto: JF-Montage/Singer /// picture alliance / Xinhua News Agency | Saifurahman Safi

Ein afghanischer Angestellter eines Migrationsamts manipulierte offenbar massenhaft Einreisepapiere, um weitere Landsleute nach Deutschland einzuschleusen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt – doch der Afghane arbeitet nun einfach für eine andere Ausländerbehörde. Wie kann das sein? Eine JF-Recherche.