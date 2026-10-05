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Asylskandal in Ausländerbehörde: Wie ein afghanischer Mitarbeiter massenhaft Einreisedokumente für Afghanen fälscht

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Asylskandal in Ausländerbehörde: Wie ein afghanischer Mitarbeiter massenhaft Einreisedokumente für Afghanen fälscht

Ein afghanischer Angestellter einer Ausländerbehörde stellt manipulierte Reisedokumente an Afghanen aus.
Ein afghanischer Angestellter einer Ausländerbehörde stellt manipulierte Reisedokumente an Afghanen aus.
Manipulation im Amt für Migration (Symbolbild): Wenn ein afghanischer Mitarbeiter seine Landsleute einschleust. Foto: JF-Montage/Singer /// picture alliance / Xinhua News Agency | Saifurahman Safi
JF-Plus Icon Premium Asylskandal in Ausländerbehörde
 

Wie ein afghanischer Mitarbeiter massenhaft Einreisedokumente für Afghanen fälscht

Ein afghanischer Angestellter eines Migrationsamts manipulierte offenbar massenhaft Einreisepapiere, um weitere Landsleute nach Deutschland einzuschleusen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt – doch der Afghane arbeitet nun einfach für eine andere Ausländerbehörde. Wie kann das sein? Eine JF-Recherche.

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Manipulation im Amt für Migration (Symbolbild): Wenn ein afghanischer Mitarbeiter seine Landsleute einschleust. Foto: JF-Montage/Singer /// picture alliance / Xinhua News Agency | Saifurahman Safi
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