Wie die Union die SPD unter Druck setzen will

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BERLIN. Die Führungsebene der CDU hat in einem Präsidiumsbeschluss einen Kurswechsel in der Wirtschafts-, Migrations- und Wohnungspolitik gefordert. In dem mit „Was jetzt passieren muss“ betitelten Text fordert die Partei unter anderem, dass Baukosten durch den Wegfall von Regulierungen vergünstigt werden sollen, Straftäter konsequent abgeschoben werden sollen und die Wirtschaft durch Bürokratieabbau entlastet werden soll.

Die jüngsten Wahlergebnisse seien „ein klares Warnsignal für die Union“, heißt es in dem Schreiben. „Deutschland erwartet von uns, dass wir etwas ändern.“ Die Priorität der Union werde künftig auf „wirtschaftliches Wachstum in Deutschland“ ausgerichtet sein. Dazu seien Einsparungen allein nicht ausreichend.

„Wir sparen vor allem bei uns selbst“, heißt es im Programm weiter. Die Verwaltung soll verkleinert werden und bei Routineaufgaben verstärkt Künstliche Intelligenz eingesetzt werden. „Wir unterziehen sämtliche Bundesaufgaben, Förderprogramme und Behörden einem umfassenden Aufgaben- und Effizienzcheck. Was nicht mehr notwendig, wirksam oder wirtschaftlich ist, schaffen wir ab.“

„Die Verjährungsfristen bei Sexualstraftaten werden verlängert“

Migranten sollen verpflichtet werden, sich zu integrieren. Schulbesuche werden an die Beherrschung der deutschen Sprache geknüpft. Migrantische Straftäter sollen abgeschoben werden. Entwicklungshilfe für Länder, die keine Asylbewerber zurücknehmen, soll gestrichen werden.

In Städten plant die CDU mehr Polizeipräsenz und „intelligenten Videoschutz an Brennpunkten“. Clankriminelle, Extremisten, Islamisten und Antisemiten sollen bekämpft werden. „Die Verjährungsfristen bei Sexualstraftaten werden verlängert. Die Fristen für die Aufnahme von Verurteilungen wegen Sexualstraftaten in das Führungszeugnis der Täter werden noch weiter verlängert.“

Für Unternehmen soll die Arbeit vereinfacht werden: Berichtspflichten sollen entfallen, sofern sie der Staat nicht „gut begründen“ kann. Vorgaben für deutsche Unternehmen sollen zudem künftig nie schärfer ausfallen als die bereits vorhandenen Vorgaben der EU. „Für neue EU-Regulierung wollen wir eine Bürokratiebremse schaffen und auch hier eine Beweislastumkehr für Berichtspflichten einführen“, heißt es im Text weiter.

Missbrauch staatlicher Leistungen soll streng verfolgt werden

Investitionen sollen sich stärker auf die EU konzentrieren, zugunsten deutscher und europäischer Firmen. „Den unfairen Wettbewerb mit billigen E-Autos aus dem außereuropäischen Ausland werden wir bekämpfen.“ Statt mehr Geld zu erhalten, soll sich die EU auf ihre Kernaufgaben, „insbesondere Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit, Landwirtschaft, Zusammenhalt der Regionen sowie Verteidigungsfähigkeit“, konzentrieren.

Neben wirtschaftlichen Aspekten kündigt die Union auch an, das Alltagsleben der Bürger verbessern zu wollen. So soll es deutlich einfach werden, Facharzttermine zu bekommen. Wer seine Verwandten im Alter pflegt, soll dies weiterhin auf seine Rente angerechnet bekommen.

*** CDU-Präsidiumsbeschluss *** ⬇️ @ThePioneerDe https://t.co/5W3LFTdUrR — Karina Moessbauer (@K_Moessbauer) October 12, 2026

Der Sozialstaat soll erhalten bleiben, zugleich aber gerecht ausgerichtet werden: „er nicht arbeiten kann, bekommt Hilfe. Wer arbeiten kann, soll arbeiten und darf nicht auf Kosten der Gemeinschaft leben. Wer sich Arbeitsangeboten verweigert, wird sanktioniert.“ Menschen, die Bürgergeld erhalten, sollen prinzipiell verpflichtet sein, Gegenleistungen zu erbringen. Den Missbrauch staatlicher Leistungen, Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit und Geldwäsche will die Union streng verfolgen. (lb)