Wie die Krisen-CDU schon wieder an ihrem „SPD-Kanzler“ verzweifelt

Merz bleibt im Amt, bringt seine Partei aber schon wieder zur Verzweiflung. Foto: picture alliance / AP Photo/Markus Schreiber

Eine Krisensitzung jagt die nächste. Es gehe ums „Überleben“ der CDU, heißt es. Dafür müsse man sich in der Koalition nun mehr durchsetzen. Doch plötzlich verstört Merz seine Partei damit, der SPD einen sozialistischen Herzenswunsch zu erfüllen. Ein Hintergrundbericht.