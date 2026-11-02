Wie die Ampel eine Klage gegen die EU verhindern wollte und scheiterte

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KARLSRUHE. Der Bundesgerichtshof hat die jahrelange Blockade einer Klage gegen den Rat der Europäischen Union durch den Präsidenten des Landgerichts Hamburg für rechtswidrig erklärt. In seinem Beschluss stellte das Gericht fest, dass die Weigerung, eine Unterlassungsklage des russisch-usbekischen Milliardärs Alischer Usmanow nach Brüssel zuzustellen, dessen Rechte verletzt habe. An der Verhinderung der Zustellung war auch das damals von Annalena Baerbock (Grüne) geführte Auswärtige Amt beteiligt.

Der Streit geht auf die EU-Sanktionen gegen Usmanow zurück, die Brüssel nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 verhängt hatte. Der Rat der EU bezeichnete den Unternehmer unter anderem als kremlfreundlichen Oligarchen und führte Berichte an, wonach er für Russlands Präsidenten Wladimir Putin als Strohmann tätig gewesen sei.

Usmanow bestritt die Vorwürfe und ging gegen deren Verbreitung vor. Das Landgericht Hamburg untersagte dem US-Magazin Forbes im Januar 2024 eine entsprechende Behauptung. Im Dezember 2023 reichte Usmanow auch gegen den Rat der EU eine Unterlassungsklage ein. Der zuständige Hamburger Richter ordnete deren Zustellung nach Brüssel an. Doch der Präsident des Landgerichts verweigerte die Ausführung. Zuvor hatte er sich über das Bundesamt für Justiz mit dem Auswärtigen Amt abgestimmt. Dieses hatte erhebliche außenpolitische Bedenken gegen das Verfahren geltend gemacht.

Baerbocks Ministerium wollte Eingriffe in EU-Sanktionen verhindern

Wie aus der Korrespondenz hervorgeht, wollte das Auswärtige Amt verhindern, dass nationale Gerichte Einfluss auf die europäische Sanktionspolitik nehmen. Ein Referatsleiter schrieb im November 2023, man wolle nicht, dass die Maßnahmen „durch nationale Gerichte der Mitgliedstaaten beeinflusst oder gar überprüft werden“. Es bestehe ein erhebliches außenpolitisches Interesse daran, das bestehende europäische System nicht zu unterlaufen.

Der Präsident des Landgerichts Hamburg lehnte daraufhin am 4. März 2024 die Zustellung ab. Eine Beschwerde Usmanows beim Hanseatischen Oberlandesgericht blieb zunächst erfolglos. Erst der Bundesgerichtshof hob die Entscheidungen auf. Die Weigerung sei rechtswidrig und verletze den Kläger in seinen Rechten. Über die Zustellung einer Klage entscheide allein das zuständige Prozessgericht. Eine Empfehlung des Bundesamtes für Justiz sei dabei nicht bindend.

Usmanows Anwalt Joachim Steinhöfel warf dem Auswärtigen Amt vor, den Zugang seines Mandanten zur Justiz aus politischen Gründen verhindert zu haben. „Der Zugang zu den Gerichten ist ein Grundrecht“, erklärte er. Der Gerichtspräsident habe sich der Exekutive gebeugt und ohne Rechtsgrundlage die Zustellung verweigert. „Ein Gerichtspräsident nimmt keine Weisungen vom Auswärtigen Amt entgegen. Das nennt man Gewaltenteilung.“

Klage bleibt trotz Aufhebung der Sanktionen bestehen

Die EU hat Usmanow am 22. September 2026 von ihrer Sanktionsliste gestrichen. Gemeinsam mit dem russischen Milliardär Michail Fridman wurde er nach schwierigen Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten von den Strafmaßnahmen ausgenommen. Die übrigen Sanktionen gegen rund 3.000 Personen und Organisationen verlängerte die EU hingegen um drei Jahre.

Für das Verfahren in Hamburg ist die Streichung von der Sanktionsliste jedoch nicht entscheidend. Usmanows Klage richtet sich nicht gegen die Sanktionen selbst, sondern gegen nach seiner Auffassung falsche Tatsachenbehauptungen in deren Begründung. Diese sind weiterhin in amtlichen Veröffentlichungen der EU abrufbar.

Der Bundesgerichtshof hat mit seiner Entscheidung weder über die Wahrheit der umstrittenen Vorwürfe noch über die Zulässigkeit der Sanktionen entschieden. Er stellte vielmehr klar, dass der Präsident eines Gerichts die Zustellung einer Klage nicht aus außenpolitischen Gründen blockieren darf. Nach fast drei Jahren kann das Verfahren gegen den EU-Rat damit fortgesetzt werden. (rr)