Weshalb die Polizei die Hautfarbe von Vergewaltigern nicht nennt

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LEIPZIG. Die Leipziger Polizei hat bei einem Zeugenaufruf nach einem sexuellen Übergriff auf Angaben zur Hautfarbe der drei gesuchten Männer verzichtet. Gegenüber Medien begründete ein Sprecher dies mit der Zuverlässigkeit von Zeugenaussagen: „In der Vergangenheit wurden durch unsichere Angaben Zeugenaussagen beeinflusst, das soll damit vermieden werden.“

Die veröffentlichte Beschreibung enthält lediglich Schätzungen zu Alter und Größe sowie Angaben zu Statur, Haarfarbe, Frisur und Bart.

Hautfarbe oder vermutete ethnische Zugehörigkeit nennt die Behörde hingegen nicht. Welche Angaben ihr dazu im konkreten Fall vorliegen und weshalb diese gegebenenfalls als unsicher gelten, geht aus der gegenüber der Zeitung wiedergegebenen Erklärung nicht hervor. Der Zeugenaufruf wurde am Freitag veröffentlicht. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht zum Dienstag im Lene-Voigt-Park im Stadtteil Reudnitz. Gesucht werden Hinweise zu drei Männern, die dort nahe einem Parkausgang auf einer Bank saßen und Alkohol tranken.

Polizei fahndet nach Übergriff im Park

Die 26jährige hatte sich zunächst mit einer Freundin im östlichen Teil des Parks nahe dem ehemaligen Lokschuppen aufgehalten. Als die Begleiterin gegen 0.30 Uhr nach Hause ging, blieb sie allein zurück und begab sich nach Polizeiangaben zu der Männergruppe.

Anschließend kam es nahe einem Toilettenhäuschen zu dem sexuellen Übergriff. Nach Informationen von Bild soll mindestens einer der Männer die alkoholisierte Frau hinter das Gebäude gezerrt und missbraucht haben. Gegenüber Radio Leipzig erklärte ein Polizeisprecher, der Übergriff solle von dem ersten der drei beschriebenen Männer ausgegangen sein. Welche Rolle die beiden anderen spielten, ist bislang öffentlich nicht geklärt. Der erste Mann wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Er soll etwa 1,75 Meter groß und kräftig sein, einen Bart sowie dunkle, nach hinten gegelte Haare getragen haben. Der zweite sei etwa 18 bis 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank bis drahtig und habe schulterlange dunkle Haare.

Der dritte Mann wird als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und dünn beschrieben. Er habe kurze braune Haare. Die Gruppe hielt sich auf Höhe des Parkausgangs an der Reichpietschstraße 49 nahe dem Restaurant „Trattoria Anna Rosa“ auf. (rr)