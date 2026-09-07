Werner J. Patzelt: Was die Wahl in Sachsen-Anhalt bedeutet

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Die AfD ist in Sachsen-Anhalt mit Abstand stärkste Partei geworden, die absolute Mehrheit hat sie knapp verfehlt (siehe JF-Liveticker). Der Politikwissenschaftler Werner Patzelt, selbst CDU-Mitglied, erklärt im Gespräch mit JF-Redakteur Moritz Schwarz, was jetzt beginnt: ein Spiel um Mehrheiten, das Monate dauern kann — bis zu einer Abstimmung über die Auflösung des Landtags oder einem dritten Wahlgang, in dem die einfache Mehrheit reicht.

Hier geht es zum ganzen Interview: