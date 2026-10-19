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Ein Vierteljahr vor der Wahl: Wer wird nächster Bundespräsident?

Ein Vierteljahr vor der Wahl: Wer wird nächster Bundespräsident?

Ein Vierteljahr vor der Wahl: Wer wird nächster Bundespräsident?

Einer von ihnen wird vermutlich der nächste Bundespräsident (v.l.n.r.): Ilse Aigner (CSU), Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU), Udo Di Fabio (parteilos), Boris Rhein (CDU).
Einer von ihnen wird vermutlich der nächste Bundespräsident (v.l.n.r.): Ilse Aigner (CSU), Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU), Udo Di Fabio (parteilos), Boris Rhein (CDU).
Einer von ihnen wird vermutlich der nächste Bundespräsident (v.l.n.r.): Ilse Aigner (CSU), Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU), Udo Di Fabio (parteilos), Boris Rhein (CDU). Fotos: IMAGO (6) / Sven Simon (2) / Panama Pictures / Jürgen Heinrich / Jan Huebner / Joko
JF-Plus Icon Premium Ein Vierteljahr vor der Wahl
 

Wer wird nächster Bundespräsident?

Union, SPD und Grüne gehen geschwächt in die Bundesversammlung, die am 30. Januar den Präsidenten wählt. Noch ist unklar, wer es werden soll. Eine Unions-Kandidatin hat die Unterstützung der SPD, ein anderer könnte die der AfD haben. Und was ist mit Merkel?

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Einer von ihnen wird vermutlich der nächste Bundespräsident (v.l.n.r.): Ilse Aigner (CSU), Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU), Udo Di Fabio (parteilos), Boris Rhein (CDU). Fotos: IMAGO (6) / Sven Simon (2) / Panama Pictures / Jürgen Heinrich / Jan Huebner / Joko
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