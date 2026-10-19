Wer wird nächster Bundespräsident?

Einer von ihnen wird vermutlich der nächste Bundespräsident (v.l.n.r.): Ilse Aigner (CSU), Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU), Udo Di Fabio (parteilos), Boris Rhein (CDU). Fotos: IMAGO (6) / Sven Simon (2) / Panama Pictures / Jürgen Heinrich / Jan Huebner / Joko

Union, SPD und Grüne gehen geschwächt in die Bundesversammlung, die am 30. Januar den Präsidenten wählt. Noch ist unklar, wer es werden soll. Eine Unions-Kandidatin hat die Unterstützung der SPD, ein anderer könnte die der AfD haben. Und was ist mit Merkel?